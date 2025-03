Zakaj je na vrhu Tschofenig, kako sta ga lovila Lanišek in Prevc

Po zadnjem dejanju sezone smučarskih skokov 2024/25 smo naredili analizo opravljenega na skakalnicah in letalnicah ter v dveh interaktivnih grafikah pokazali gibanje najboljših po merilu osvojenih točk in višini denarnih nagrad. Na sporedu je bilo 29 posamičnih tekem (od tega 6 preizkušenj v poletih) ter sedem ekipnih tekem, zadnja v soboto v Planici.

Povsem zadnje dejanje v Planici je na spektakularen način pripadlo slovenskim orlom, pri čemer sta prednjačila svetovni rekorder Domen Prevc in zmagovalec zadnje tekme Anže Lanišek. Prevc, Lanišek in Timi Zajc so tudi najvišje uvrščeni slovenski orli po obeh prej omenjenih merilih. Prva tri mesta prinašajo po 100, 80 in 60 točk, zadnje mesto (30.) v finalu eno točko. Običajna tekma svetovnega pokala ima znan tudi nagradni sklad: prvi trije skakalci prejmejo po 13.000, 10.000 in 8000 evrov, 30. mesto prinaša 400 evrov.

V posebnih interaktivnih grafikah prikazujemo gibanje najboljših smučarskih skakalcev v sezoni 2024/25 v kontekstu osvojenih denarnih nagrad in točk. Z odličnimi skoki je največ zaslužil avstrijski as Daniel Tschofenig, drugi je njegov rojak Jan Hörl, med vidnimi prejemniki pa so zasluženo pristali tudi trije izjemni slovenski tekmovalci Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc. Preverite gibanje najboljših v interaktivnih grafikah.