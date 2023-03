Bagolovi ne zdržimo dolgo pri miru

V nadaljevanju preberite:

Pravkar je luč sveta ugledal njegov tretji album Neon Srce, ki ga bo predstavil (tudi) na velikem koncertu v Cankarjevem domu. Po vsem tem času, pravi, so s člani benda že kot stari zakonci: grejo si dovolj na živce in se imajo obenem dovolj radi, da se prava strast in ljubezen izrazita na odru. Da se je podal v glasbene vode, je kriv vaški organist, ki mu je Dominik v cerkvi pritiskal na napačne tipke, zato je staršem predlagal, naj ga vpišejo v glasbeno šolo. Nekdanji bobnar kultne zasedbe Psycho-Path že desetletje koraka po samostojni poti, Balladero pa je, poleg zaročenke Erike in mačka Poppyja, njegovo življenje.