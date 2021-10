Miha Šalehar: Ločitev je ena bolj grenkih izkušenj v življenju

V nadaljevanju preberite:

Priljubljenega radijca smo vajeni kot pronicljivega opazovalca naše družbe, tokrat pa se je usmeril vase, v svojo krizo srednjih let, in pri Mladinski knjigi pravkar izdal drugo knjigo, Pustolovec zmote, s podnaslovom Patetični priročnik za razumevanje priletnega alfa samca. V njej iskreno, ponekod celo brutalno iskreno, piše tudi o svoji vlogi starša problematičnega mulca, strasti na dveh kolesih in celo o bližajoči se poroki. Na deževno dopoldne pa v irskem pubu blizu radia ob kavi nisva ostala le pri osebnih temah, ampak sva se lotila tudi naše sive realnosti.