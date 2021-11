Aljoša Bagola: Le najboljši sem se počutil komaj dovolj dobrega

V nadaljevanju preberite:

Po leta 2019 izdani uspešnici Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke bo pod okriljem založbe Mladinska knjiga že čez nekaj dni izšla druga knjiga Aljoše Bagola z naslovom Srečo, prosim. Ob kavi in ingverjevem čaju s svežo meto sva se podala v besedno pustolovščino z vedno novimi igrivimi izhodišči za razmislek o tem, kaj nas osrečuje in kako biti zares srečen. Avtorjeva odlika je, da se je v oglaševanju navadil delati destilate, pri čemer bistveno strne v obliko kratkega zapisa, slogana. Zaupal nam je, zakaj je bil po izdaji prvenca še vedno izčrpan, razrvan in tesnoben ter kako je to presegel. Pa tudi, zakaj je gospodinjenje, to, da doma skrbi za red, pomirjujoče tako zanj kot ženo, priznano igralko Ivo Krajnc Bagola, s katero imata hčerko, ki obiskuje osnovno šolo. Bagola natančno razloži, kdaj smo nesrečni ujetniki algoritmov družbenih omrežij; instagram poimenuje razkazovalnik, tviter je razjezilnik, facebook pa razdvojevalnik, kar izkorišča tudi politika. Prepričan je, da lahko postanemo zmagovalna nacija, če nam uspe otroke razbremeniti pridnosti ter jim dopustiti predanost in kreativnost.