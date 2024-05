Današnji strahovi so drugačni, a še vedno krojijo naša življenja

V nadaljevanju preberite:

S hrvaškim pisateljem Zoranom Ferićem, avtorjem romana Potujoče gledališče, ki je letos v slovenskem prevodu Mateje Komel Snoj izšel pri založbi Beletrina, o naključjih, ki krojijo usodo posameznika in družbe, o njegovih prednikih, ki so jih zaznamovale politične in vojne vihre dvajsetega stoletja, o tem, ali si njegova šeststostranska družinska saga zasluži oznako nacionalni roman, nekaj malega pa tudi o trenutni politični situaciji na Hrvaškem.

»Zanimivo, da se med volilno kampanjo na Hrvaškem vedno najde kakšna nova jama, v katero so partizani zmetali trupla domobrancev ali ustašev. Temu pravim jamski inženiring. Predstavljam si, da so desne stranke povezane s človekom, ki ima pred seboj velik zemljevid jam – nekaterih odkritih, nekaterih še neodkritih –, in presoja, s katero bodo seznanili javnost pred volitvami, katero pa prihranili za naslednje volitve. Tragično je, da te jame niso ponarejene, mrtvih je kolikor hočete na obeh straneh. Tragično je tudi, da politiki s tovrstnimi odkritji podpihujejo sovraštvo, da bi dosegli svoje cilje,« je dejal med drugim.