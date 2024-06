Lionel Richie: Ko te kliče preteklost, se ji ne oglasi

V nadaljevanju preberite:

Komur je vsaj malo ljuba romantična pop glasba 80. let, dobro pozna Lionela Richieja. V bogati karieri je svetovno znani ameriški pevec, avtor mnogo čutnih pesmi in producent prejel štiri grammyje, oskarja in zlati globus. Dvakrat ločeni oče, dedek, dolgoletni sodnik oddaje Ameriški idol in spreten poslovnež bo 20. junija dopolnil 75 let, naslednje leto pa bo minilo štirideset let od legendarne dobrodelne uspešnice We are the World, ki sta jo napisala z Michaelom Jacksonom. Vrhove lestvic je med drugim osvajal s kladbami, kot so Endless Love, Stuck on You, Hello, All Night Long, Say You, Say Me in Dancing in the Ceiling.