Če bi se žena zmotila, bi z možem zletela s ceste

Začelo se je že pred drugo svetovno vojno z Etbinom Poberajem, desetletja pozneje drvijo v prihodnost s trinajstletnim Oskarjem, vmes sta dirkaški zgodbi spletla Leon in Miha Poberaj, posebna je bila tudi vloga Leonove žene Marjetke. Da kri ni voda, vemo, kako je z bencinom in krvjo, pa bi se z rodbino Poberaj iz Solkana dalo dolgo razpravljati. O cestnih in kros motorjih, reli avtih in gokartih.