Dario Varga: Vrenko politika zapre še raje kot koga drugega

Slovenska produkcija ni Hollywood, po številu posnetih serij in filmov ter proračunih se težko primerja že s sosednjimi državami. Zato je vsaka nova domača serija praznik, zelo radi pa jih imajo tudi gledalci. Prejšnja sezona Primerov inšpektorja Vrenka je bila rekordno gledana, zdaj pa smo že sredi razreševanja novega zločina. Tokrat Martin Vrenko raziskuje primer, ki ga je Avgust Demšar popisal v romanu Pohorska transverzala.

V stranskih vlogah je cel kup znanih obrazov, poleg Vrenkovih policijskih kolegov, ki ju utelešata Lovro Zafred in Lotos Šparovec, so tokrat med osumljenci Iva Krajnc Bagola, Vojko Belšak, Marko Mandić, Tanja Ribič, Borut Veselko in Jernej Kuntner. Tik preden si je znova nadel rjavo usnjeno jakno naslovnega junaka in se v štajerski prestolnici podal na lov za morilcem, smo igralca Daria Vargo ujeli v središču Ljubljane.