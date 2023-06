Diabolik za rešetkami

V nadaljevanju preberite:

Aretacije res velikih mafijskih rib lahko preštejemo na prste ene roke. Zadnjo so orožniki ujeli januarja, ko so Italijani v poročilih videli v lisicah Mattea Messino Denara, šefa cose nostre, ki je bil v odsotnosti obsojen na šest dosmrtnih kazni, a za zapahi ni preživel niti minute. Okrutni morilec in serijski ženskar se je roki zakona izmikal tri desetletja.

Sicilijanska mafija je še vedno piramidalno organizirana združba, nekakšna konfederacija družin, ki skrbijo vsaka za svoj okraj, mandamento, in ki jo vodi en človek, kralj. 16. januarja letos je v predmestju Palerma država torej obglavila sicilijansko mafijo.