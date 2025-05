Diddy bi lahko za rešetkami ždel do konca življenja

V nadaljevanju preberite:

Eden največjih zvezdnikov rap glasbe Diddy ne uživa v zapravljanju vsaj štiristo milijonov dolarjev vrednega bogastva kje na Havajih ali vsaj v rodnem New Yorku, ampak je že od srede lanskega septembra v metropolitanskem priporu v Brooklynu. Če ga bodo na sojenju, ki se je začelo v ponedeljek, spoznali za krivega vsega, kar mu visi nad glavo, bo morda do konca življenja ždel za rešetkami.

Še pred letom se je zdelo, da ima Sean John Combs, bolj znan kot Diddy, včasih pa je bil Puff Daddy, P. Diddy in Love, vse, kar si lahko zaželi. Bil je eden največjih zvezdnikov rap glasbe, pevec in producent. Z glasbo in drugimi poslovnimi dejavnostmi, kot sta prodaja oblačil blagovne znamke Sean John in reklamiranje iz grozdja izdelane vodke ter vinjaka Cîroc, je zaslužil nepredstavljivo veliko. Njegovo premoženje cenijo na vsaj 353 milijonov evrov.

Kakšna je temna plat zvezdnika, ki je v zadnjih treh desetletjih neizbrisno zaznamoval glasbeni svet?