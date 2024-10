Nova gledališka sezona se je sinoči začela tudi v SNG Drama na Litostrojski 56. Odprli so jo s premiero Povišice Georgesa Pereca, ki kaže, kaj vse se zgodi človeku, ki si prizadeva za zvišanje plače. O svoji vlogi, odnosu do denarja in slovenski pridnosti se je pred premiero razgovoril igralec Klemen Janežič.