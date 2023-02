Eksplozivna mešanica Bowieja in Jaggerja

29-letnega pevca, tekstopisca, igralca in poslovneža Harryja Stylesa, ki je na nedavni podelitvi britanskih glasbenih nagrad pobral kar štiri silno zaželene kipce, obožuje predvsem mladež. Zaradi vpadljivih uniseks oblačil v slogu 70. let, začinjenih s prestižno eleganco, ima hkrati status modne ikone. Veliko prahu že od najstniških let dviguje tudi zaradi ljubezenskih razmerij s starejšimi zvezdnicami.

183 centimetrov visoki glasbenik s polnim imenom Harry Edward Styles se je rodil 1. februarja 1994 v Redditchu v okraju Worcestershire kot sin pisarniške delavke Anne Twist in finančnika Desmonda Stylesa. V otroštvu se je s starši in s starejšo sestro Gemmo preselil v vas Holmes Chapel v okraju Cheshire.

Pri njegovih sedmih letih so se starši razšli. Mama se je nato poročila s svojim poslovnim partnerjem, a se je kmalu spet ločila. Sledil je zakon z Robinom Twistom, ki je umrl leta 2017 zaradi raka, Harry pa je dobil polbrata Mika in polsestro Amy. Ne glede na turbulentno družinsko življenje je bilo po Harryjevih besedah njegovo otroštvo čudovito, saj so ga starši vedno podpirali.

Leta 2015 v Los Angelesu kot še dolgolasi član med mladimi izjemno priljubljene fantovske skupine One Direction, v kateri pa se je počutil omejeno. FOTO: Shutterstock

Že kot deček je užival v prepevanju ob napravi za karaoke, ki mu jo je kupil dedek. Bil je glavni vokalist skupine White Eskimo, ki je zmagala na šolskem tekmovanju. Pri šestnajstih je služil svoj prvi denar v vaški pekarni. Njegova sijoča kariera se je začela leta 2010, po maminem predlogu, naj se prijavi v britanski resničnostni šov X Factor.

Kljub izločitvi je padel v oči vplivnemu sodniku Simonu Cowellu, ta ga je vključil v sveže sestavljeno fantovsko skupino One Direction. Ta je potem v oddaji zasedla tretje mesto in nemudoma požela svetovno slavo. Vsi štirje albumi so zasedli prvo mesto v Veliki Britaniji, že njihov prvenec pa je osvojil tudi vrh glasbenih lestvic čez lužo.

Po kopici nagrad se je priljubljena skupina leta 2016 nenadoma za nedoločen čas znašla v hibernaciji, kar je predlagal prav Harry z nenavadnim pojasnilom, da se njihovi oboževalci ne bi preveč izčrpali. Pozneje je priznal, da so ga dušile pogodbene obveznosti, zaradi katerih se je počutil ujetega, ko je moral paziti na vsako besedo, ki jo je izrekel novinarjem.

To, da je njegovo telo prekrito z več kot 50 tetovažami vseh vrst, ki jih zbira že od svojega 18. leta, seveda danes ni več nič posebnega, a po drugi strani ima na prsnem košu kar štiri bradavičke, kar je potrdil tudi sam.

Od fantovske skupine do solo kariere

Podjetno je ustanovil svojo založbo Erskine Records in že leta 2017 na trg poslal svoj prvi solo album Harry Styles. Kmalu je bil eden od najbolje prodajanih, tudi po zaslugi glavne uspešnice Sign of the Times, s katero je osvojil vrh britanskih glasbenih lestvic, na ameriškem trgu pa četrto mesto.

Videospot ima na youtubu že več kot milijardo ogledov. Kot je razložil v intervjuju za revijo Rolling Stone, je pesem o mami, ki med porodom izve, da bo zaradi zapletov otrok preživel, ona pa ne, zato ji preostane le še pet minut, da mu pove, naj gre naprej in zmaga. Omenjena revija je skladbo Sign of the Times razglasila za najboljšo pesem leta.

Njegov drugi album Fine Line (2019) je prav tako šel za med, s pesmijo Watermelon Sugar pa se je ponovno zavihtel na vrh ameriške lestvice Billboard Hot 100 ter prejel grammyja za najboljši pop solo nastop. Na plodna tla je padla tudi njegova pogruntavščina, slogan TPWK (Treat People with Kindness, bodi prijazen do ljudi). Univerzalno sporočilo ljubezni, sprejemanja in prijaznosti, ki ga je njegovo občinstvo sprejelo odprtih rok, je v resnici začel razširjati že na prvi samostojni turneji leta 2017, takrat v obliki priponke. Tako je naslovil tudi eno od svojih pesmi.

Med nastopom na februarski podelitvi britanskih glasbenih nagrad, na kateri je bil nesporni zmagovalec, saj so mu podelili vse štiri kipce, za katere je bil nominiran. FOTO: Reuters

V obdobju solistične kariere se je prvič preizkusil v filmski industriji. Kot stranski igralec je v zgodovinskem vojnem filmu Dunkirk (2017) režiserja Christopherja Nolana upodobil britanskega vojaka med drugo svetovno vojno. Leto pozneje mu je pripadla vloga izvršnega producenta v televizijski komični nadaljevanki Happy Together.

Njegova živopisana in vzorčasta oblačila so na odru vzbujala vedno več pozornosti. Opazili so ga tudi pri italijanski modni hiši Gucci ter ga izbrali za enega svojih ambasadorjev z edinstvenim stilom. Od takrat z njimi redno sodeluje, zato je njegov slog oblačenja postal še bolj glamurozen. Lani je luč dneva ugledala kolekcija Gucci Ha ha ha, ki slavi sproščenost in otroško igrivost v moški modi.

Poznavalci popkulture Stylesa opredeljujejo kot novodobno eksplozivno mešanico Davida Bowieja in Micka Jaggerja. Stavi namreč na ekstravaganten bleščeč uniseks imidž, ki temelji na glam rocku 70. let s hlačami in rokavi na zvonec, medtem ko med nastopi kot Jagger ne more biti pri miru, ves čas pleše ter skače. Njegovo telo je prekrito z več kot 50 tetovažami vseh vrst, ki jih zbira od 18. leta, kar danes ni več nič posebnega, a po drugi strani ima na prsnem košu kar štiri bradavičke, kar je potrdil tudi sam.

Bil je v najožjem izboru za upodobitev Elvisa Presleyja v biografski drami Elvis, dokler ni ta čast pripadla Austinu Butlerju. Režiser Baz Luhrmann je glede Stylesa dejal, da je izjemno nadarjen igralec, a je težava v tem, da je že sam ikona.

Ker se mu zdi kul

Decembra 2020 je Styles postal prvi moški, ki so ga samega uvrstili na naslovnico modne biblije Vogue. Ta ga je istega leta razglasila za najbolj vplivnega moškega na področju mode. Politično jasno levo usmerjenega umetnika so takoj napadli nekateri znani pripadniki desnice, ker je imel na fotografiji razkošno modro Guccijevo obleko ter je po njihovem prepričanju tako poteptal že tako spodkopano možatost. Sam se je na kritike odzval z besedami, da se z izključitvijo ženskih kosov iz garderobe odpoveš celotnemu naboru čudovitih oblačil: »Danes je vznemirljivo, da lahko nosiš vse, kar ti ugaja, saj so meje vse bolj zabrisane.«

Njegova odločitev, da bo nosil obleko, hkrati pa zavrnil opredeljevanje glede spolne usmerjenosti, je izjemno razhudila nekatere pripadnike skupnosti​ LGBTQ. Očitali so mu queerbaiting, ko nekdo marketinško promovira istospolne vsebine, a v praksi sam ne živi tako. Harry v tem ne vidi težave. Že leta 2019 je za Guardian izjavil: »Ugaja mi, da so stvari videti na določen način. Ne zato, ker bi bil zato videti gejevsko ali obratno ali biseksualno, temveč ker se mi zdi kul.«

Kot igralec še ni rekel zadnje besede. Bil je v najožjem izboru za upodobitev Elvisa Presleyja v biografski drami Elvis, a vloga je pripadla Austinu Butlerju. Režiser Baz Luhrmann je o Stylesu dejal, da je izjemno nadarjen igralec, a težava je v tem, da je že sam ikona. So ga pa zato angažirali v dveh drugih filmih.

Z Olivio Wilde (desno) in Sydney Chandler septembra lani na beneškem filmskem festivalu FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

V psihološkem trilerju Don't Worry Darling (2022) v režiji Olivie Wilde je v glavni vlogi nastopil ob Florence Pugh. Kritiki niso bili enotni, ali jim je ugajal ali ne. Podobno mlačen odziv je požel njegov nastop v romantični drami My Policeman (2022). A njegov posel ne glede na to cveti. Junija lani so glasbenikovo pesem Music for a Sushi Restaurant uporabili za Applov oglas za slušalke. Leto prej je lansiral svojo kozmetično spolno nevtralno linijo za nohte Pleasing.

Harry je samski, oboževalci pa navdušeni

Letošnje leto se je zanj začelo posebno zmagoslavno. Za lani izdani tretji album Harry's House so mu prisodili kar dva grammyja, za album leta in za najboljši pop vokalni album. Največja uspešnica As It Was je po podatkih Billboarda globalno postala št. 1.

Na nedavni podelitvi britanskih glasbenih nagrad je osvojil še štiri brite, za album in pesem leta, izvajalca leta ter najboljšo pop/r'n'b izvedbo, s čimer je postal nesporni kralj dogodka. V svojem zahvalnem govoru je nagrado za umetnika leta posvetil glasbenicam, ki niso bile nominirane. Organizatorji so se namreč odločili za enotno kategorijo, ki ni več ločena po spolih, a posledično ni bila nominirana nobena ženska, kar je sprožilo precej ogorčenja.

Njegov uspeh se kaže tudi po finančni plati, saj ima bogastvo v vrednosti 120 milijonov dolarjev ter več prestižnih bivališč od Londona do New Yorka. Verjame v karmo, sebe pa opredeljuje kot ne toliko religioznega, ampak bolj duhovnega človeka. Vsak dan meditira in telovadi ter redno obiskuje psihoterapije. Zadnjih nekaj let ne je mesa, le ribe, za kar so ga navdušili drugi člani spremljevalnega benda, ki so vegani.

Enega od letos prejetih britov je posvetil vsem nadarjenim umetnicam, ki zaradi ukinitve kategorij po spolih niso bile nominirane. FOTO: Reuters

V ljubezni se že od najstniških let pogosto ogreva za precej starejša dekleta. Med novembrom 2011 in januarjem 2012 je veliko prahu dvignilo razmerje z znano britansko televizijsko voditeljico Caroline Flack, saj je bil takrat star le 17 let, ona pa 32. Flackova je februarja 2020 zaradi dolgoletnih duševnih težav storila samomor. Leta 2012 naj bi bila kratek čas par s pet let starejšo ameriško superzvezdnico Taylor Swift, a nihče od njiju tega ni potrdil.

V letih 2017 in 2018 je bilo njegovo dekle štiri leta starejša francosko-ameriška manekenka Camille Rowe. Nato je januarja 2021 popolnoma zmešal glavo deset let starejši ameriški igralki in režiserki Olivii Wilde, ki naj bi zaradi njega zapustila dolgoletnega partnerja, s katerim imata dva otroka. Olivia in Harry sta bila skoraj dve leti nerazdružljiva, novembra lani pa sta se razšla. Množica pevčevih oboževalk in oboževalcev, ki se jih je prijelo poimenovanje Harries ali Stylers, je navdušena, saj je njihov idol spet samski.