Gillian Anderson: Ko me je na smrt strah, delam nekaj pomembnega

V prejšnjem tisočletju nas je osvojila kot posebna agentka FBI Dana Scully, ki je s Foxom Mulderjem raziskovala paranormalne pojave, v zadnjih letih pa je pokazala vse razkošje svojega igralskega talenta. Odlična je bila kot detektivka Stella Gibson na lovu za serijskim morilcem v seriji Padec, kot seksualna terapevtka in mati najstniškega sina, ki o spolnosti nima pojma, v Spolni vzgoji ali kot nekdanja britanska premierka Margaret Thatcher v Kroni. Pred kratkim je izšla njena knjiga Wanted, v kateri raziskuje žensko seksualnost, letos pa je postala obraz L'Oréalove kampanje, s katero kozmetični velikan spodbuja ženske, da po petdesetem sledijo svojim sanjam. Gillian Anderson nima s tem nobenih težav.