Junak iz ljubezni

Na letu nizkocenovnega letalskega prevoznika Easyjet med Londonom in Glasgowom se je v nedeljo, 27. julija, zgodil varnostni incident. Eden izmed potnikov je med spuščanjem letala vstal s sedeža in začel vpiti, da ima bombo, ter ponavljal parole »smrt Ameriki«, »smrt Trumpu« in »Alah je velik«. Potnika, čigar motive britanska policija še preiskuje, je fizično obvladal 49-letni Zoran Nasteski, ki je bil rojen v Skopju očetu Makedoncu in mami Srbkinji, zadnjih deset let pa živi v Londonu.

Kaj se mu je podilo po glavi, ko je zaslišal med teroristi tako priljubljeno besedno zvezo? Kaj človeka v času esktremnega individualizma požene v tveganje za skupnost? Kako sicer živi inkaj počne junak, ki samega sebe nima za junaka?