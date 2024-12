Kot bi od Tine Maze pričakovali, da bo zamenjala Andreo Massija

V nadaljevanju preberite:

Danes vsi govorijo in pišejo, kako romantičen in zanimiv je šport, ker nikoli ne veš, kako se bodo stvari obrnile oziroma kdo bo zmagal. Larifari in prazno govorjenje, šport je danes posel kot vsak drug in tudi popolnoma komercialno naravnan. Od zimskih športov je v Švici in Avstriji največji posel alpsko smučanje, v Sloveniji absolutno smučarski skoki, ki so že prava industrija, z zaključkom svetovnega pokala v Planici vred. Zakaj pa tako cenimo alpske deskarje, torej tiste v paralelnih disciplinah? Ker imajo značaj. Za Smučarsko zvezo Slovenije so skoraj nebodigatreba, borderji pred vsako tekmovalno zimo bijejo trd boj za čim boljše pogoje v pogodbah z »mačeho« SZS, pa tudi, da bi jim sploh prisluhnili. Resda imajo slovenski skakalci in skakalke cel kup »kovine« s svetovnih prvenstev in olimpijskih iger, a ko gre za olimpijske igre, so deskarji zakon. Naša junakinja Gloria Kotnik in trije mušketirji Žan Košir, Tim Mastnak in Rok Marguč imajo skupaj kar pet olimpijskih odličij, dve srebrni in tri bronasta. Več o odličnem začetku Mastnakove tekmovalne zime 2024/25 preberite v članku.