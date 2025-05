Kralj James na razpotju

V nadaljevanju preberite:

Jezerniki niso splavali na površje. Moštvo Los Angeles Lakers je izpadlo v prvem krogu končnice košarkarske lige NBA in niti senzacionalni prihod Luke Dončića sredi sezone ni prinesel presežka. Odločilo je tudi to, kar so pri moštvu iz mesta angelov poudarjali vso sezono, namreč da nimajo kakovostnega centra oziroma visokega igralca pod košem. Prihodnjo sezono bo drugače, zatrjujejo, prestrukturirani Lakers bodo resen kandidat za naslov prvaka. Toda zvezdnik LeBron James, ki je 30. decembra napolnil 40 let, mora marsikaj premisliti. Več preberite v članku.