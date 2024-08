Lekcija pri Kursku

V nadaljevanju preberite:

Največja evropska vojna po letu 1945, ki se je začela z rusko zasedbo območij na vzhodu Ukrajine in polotoka Krim med Azovskim in Črnim morjem, traja več kot deset let. Že več kot 900 dni pa je minilo, odkar je Rusija izvedla povsem odkrito invazijo na zahodno sosedo, čeprav jo v Moskvi še vedno poniglavo imenujejo specoperacija oziroma posebna vojaška operacija za »demilitarizacijo in denacifikacijo« Ukrajine. Zdaj, ko je ukrajinska vojska z napadom prodrla globoko na pred letom 2014 nesporno rusko ozemlje Kurske oblasti, ruska vojska pa je očitno nemočna, da bi jo od tam pregnala, se v od daleč precej statičnih in taktičnih spopadih na vzhodu Evrope kaže nova dinamika.

Kako je prišlo do nove realnosti v največji evropski vojni po letu 1945?