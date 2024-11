Lepota je vse okoli nas

V nadaljevanju preberite:

»Rastline in fotografija sta stvari, ki mi v življenju pomenita največ. In vsakič, ko mi ena umanjka, se mi zdi, kot da me pol manjka.« Tako je 29-letna vizualna umetnica Tilyen Mucik začela pogovor o svoji razstavi Rastlinsko/ Plant-Based, ki so jo pred kratkim odprli v njenem rojstnem mestu v Galeriji Velenje.

Tilyen se posveča botanični fotografiji, eksperimentira z alternativnimi fotografskimi tehnikami in naravnimi barvili ter ustvarja nenavadne podobe in odtise rastlin. Tokratna razstava temelji na klorofilnem postopku, kjer del posla, a še zdaleč ne vsega, opravi narava. Zato pravi, da je soavtorica njenih fotografij tudi mati narava, ki jo je poleg vsega naučila velike potrpežljivosti.