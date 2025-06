V nadaljevanju preberite:

Lepo je biti nogometaš v Angliji, domovini najpomembnejše postranske stvari na svetu. To ve tudi Žan-Luk Leban, ki je pet let preživel kot član tamkajšnjega prvoligaša Evertona iz Liverpoola. Kaj pravi o samem mestu, zgodovini obeh udarnih nogometnih klubov, navijačih, tudi mestu Manchester, in o novem Evertonovem stadionu, preberite v članku.