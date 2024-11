Miha Šalehar: Marsikdo me je nehal imeti rad

V nadaljevanju preberite:

Nazadnje sva se pogovarjala pred dobrim letom, ko je s knjigo Notranji pir nastavil ogledalo narodu, ki nazdravlja ob vsaki možni priložnosti od rojstva do groba. Po knjižni uspešnici sta nastali monokomedija in zvočnica, a marsikdo je priljubljenemu radijcu zameril, da je krenil po drugi poti. S tem se ne obremenjuje, bolj kot velike družbe mu ustrezajo manjše jate, nekaj dni pred 50. rojstnim dnevom pa se je za Nedelo razgovoril tudi o tem, da je trezno življenje šele začetek dolge poti, o novi družinski povezanosti in tem, v čem je pravzaprav smisel življenja.