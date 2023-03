Mzungu je tisti tekač, ki prvi omaga

V nadaljevanju preberite:

Vsako leto se na desetine Kenijcev preseli v mestece na vzhodu države, kjer jih najprej pozdravi slavolok z napisom Welcome to Iten, home of champions. Tudi oni bi radi postali prvaki. Za mnoge je atletski uspeh edini možni izhod iz revščine, toda v Itenu, domovanju in kalilnici svetovnih rekorderjev in olimpijskih prvakov, je konkurenca izostrena kot nikjer drugje na svetu.

Želja po boljšem življenju je iz doline v vzhodnoafriško višavje prignala tudi Richarda Lagata. Čeprav je vrsto let iz dneva v dan živel samo za tek, se ni nikoli približal dosežkom slovitih rojakov. Vseeno je na vrhuncu kariere deset kilometrov pretekel hitreje od slovenskega rekorda. Z nastopi na manjših evropskih cestnih tekih je zaslužil dovolj, da si je v Itenu kupil posestvo in postavil bivališče s pločevinastimi stenami. Tega je že davno. Danes šteje 42 let in ima tri otroke. Večino prihodkov ustvari s kmetovanjem, a še vedno teče.