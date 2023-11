Ne živimo le zato, da bi delali

V članku preberite:

Si predstavljate, da med kavo, ki jo v službenih prostorih spijete s sodelavci, pogovor o službenih temah ni zaželen? Ali da je vaš delodajalec pripravljen plačati za vaše dobro razpoloženje, naj bo to masaža ali telovadba, in da vam to omogoči kar med delovnim časom? Morda se sliši neobičajno, ni pa neizvedljivo. Vsaj ne na Švedskem, kjer so v desetletjih razvili zavidanja vredno delovno kulturo, ki temelji na zadovoljnih zaposlenih.