Kam trenutno vlagajo denar najbolj izkušeni vlagatelji?

Tisti, ki dobro razumejo finančne trge, trenutno denar usmerjajo v sredstva, ki so se že v zgodovini izkazala kot najbolj zanesljiva. Množično posegajo po zlatu, saj je ena izmed redkih oblik naložb, ki je prestala preizkus časa. Že tisočletja je simbol bogastva in finančne varnosti. Ker ni vezano na noben denarni sistem, ga ne ogrožajo tveganja, ki sicer spremljajo druge oblike varčevanja in naložb. Njegova povprečna letna donosnost namreč presega 10 %, kar ga postavlja nad večino tradicionalnih naložb, kot so obveznice, delnice ali varčevalni računi. Prav tako se je v zadnjih 20 letih njegova vrednost povečala za skoraj 700 %, v zadnjih petih letih pa je vrednost zrasla za več kot 95 %, kar potrjuje njegov dolgoročni potencial in izjemno stabilnost. A pomembno je, da za nakup izberemo zaupanja vrednega ponudnika, kot je podjetje Goldman Graff.

Zlato tudi med Slovenci vse bolj priljubljeno

Za nakup naložbenega zlata se odloča tudi vedno več Slovencev, ki iščejo zanesljivo zaščito svojih prihrankov pred inflacijo in gospodarsko negotovostjo. Da je zlato med Slovenci izjemno priljubljeno, pričajo tudi ocene strokovnjakov - samo lani smo ga kupili približno dve toni v skupni vrednosti nekje med 250 in 350 milijonov evrov. Največjo rast povpraševanja so sicer začeli opažati med pandemijo (v drugi polovici 2020), nato pa se je med začetkom vojne v Ukrajini (2022) mesečna poraba zlata še povzpela.

Je zdaj res pravi čas za nakup zlata?

Strokovnjaki so enotni, da še nikoli v zgodovini ni bilo boljšega trenutka za nakup zlata, kot je zdaj.

Zakaj? Zlato je ena izmed redkih naložb, ki v kriznih in nestabilnih časih ne izgublja vrednosti, ampak jo pridobiva. Je plemenita kovina, ki jo človeštvo ceni že več kot 5000 let. Že v preteklosti je veljalo za zanesljivo sredstvo in kot zaščita pred krizo, danes pa vse bolj tudi kot strateška naložba. Ima številne prednosti, ki ga ločijo od vseh drugih oblik premoženja.

Zagotavlja zaščito pred inflacijo in nestabilnostjo na trgu

Ena izmed največjih prednosti naložbenega zlata je njegova sposobnost, da ohranja kupno moč ne glede na družbene razmere. Denar lahko izgublja vrednost zaradi inflacije, vrednost zlata pa se pogosto giblje v nasprotni smeri – v času inflacije in finančnih kriz raste. Tako služi kot zaščita premoženja, ki je neodvisna od dogajanja na finančnih trgih.

Obljublja donos, ki presega večino drugih naložb

Zgodovinski podatki kažejo, da je povprečen letni donos zlata v zadnjih desetletjih presegel 10 %, kar je več kot pri večini tradicionalnih oblik naložb, kot so varčevalni računi, depoziti, delnice ipd. Tako je jasno, da zlato ni le varen finančni pristan, temveč je tudi donosna naložba. Pri tem velja še posebej poudariti razliko v primerjavi s klasičnimi varčevalnimi računi, ki so med Slovenci sicer še vedno zelo priljubljeni, a so zaradi trenutno nizkih obrestnih mer in visoke inflacije dolgoročno precej manj ugodni, saj zmanjšujejo realno vrednost prihrankov. Varčevanje v zlatu pa deluje ravno nasprotno in ohranja, pogosto celo povečuje vrednost premoženja.

Je brez davčnih obremenitev

Pri naložbenem zlatu kupec uživa v še eni pomembni prednosti; zlato je popolnoma oproščeno vseh davkov. To pomeni, da v Sloveniji (in večini držav EU) za naložbeno zlato ne plačate davka na dodano vrednost, kot je to običajno pri drugih naložbah in oblikah varčevanja.

Zagotavlja visoko likvidnost in je enostavno dostopno

Naložbeno zlato je zelo likvidno, saj ga je mogoče prodati kadar koli in kjer koli. Mednarodni certifikati namreč omogočajo globalno prepoznavnost, kar pomeni, da zlato priznane čistine in izvora sprejemajo tako domači kot tuji trgovci, banke in vlagatelji.

Zlato blesti v negotovih časih

V zadnjih letih smo priča številnim globalnim izzivom, od pandemij in vojn do energetske in podnebne krize. Takšne razmere povečujejo povpraševanje po varnih naložbah in prav naložbeno zlato se vedno znova izkaže za najboljšo rešitev in odločitev.

Kje kupiti zaupanja vredno naložbeno zlato?

Obrnite se na podjetje Goldman Graff

Podjetje Goldman Graff je prvi mednarodni center za naložbeno zlato v Sloveniji, ki je del skupine Auro Domus – vodilnega trgovca s plemenitimi kovinami na Hrvaškem, s kar 60 poslovalnicami. Ponujajo zlato le najvišje kakovosti s prestižnim mednarodnim certifikatom »Good Delivery«, ki ga podeljuje londonsko združenje LBMA (London Bullion Market Association). Certifikat zagotavlja vrhunsko čistost zlata, globalno prepoznavnost in možnost prodaje kjer koli na svetu.

Podjetje Goldman Graff jamči hitro in v celoti zavarovano dostavo ter najugodnejše cene na trgu, ne glede na to, ali zlato kupujete ali prodajate.

Kako izbrati pravo obliko naložbenega zlata?

Pri izbiri zlata je najprej dobro razmisliti, s kakšnim namenom boste zlato kupili; boste v njem varčevali, želite oplemenititi ali zavarovati obstoječe prihranke, ga boste podarili ali ga vključili v svojo naložbeno strategijo ipd. Od namena je namreč odvisno, kakšno obliko zlata je najbolje izbrati.

Podjetje Goldman Graff ponuja širok nabor naložbenega zlata. Na voljo pa so tudi zlate palice priznane švicarske kovnice Argor Heraeus, za katero je skupina Auro Domus pooblaščeni partner za Slovenijo in ki je sinonim za kakovost in zanesljivost.

Palice so na voljo v apoenih:

od drobnih 1-gramskih palic, ki so idealne za tiste, ki želijo zlato kupovati postopoma in po nižjih cenah,

do velikih 1-kilogramskih palic, ki so primerne za tiste, ki si želijo večjih in dolgoročnejših naložb.

Nižje mase zlata so najpogostejša izbira za varčevanje in darila, vlagatelji pa se večinoma odločajo za višje mase, predvsem zaradi boljšega razmerja med vrednostjo in dolgoročno donosnostjo.

Poleg zlatih palic so na voljo še zlatniki, kot sta klasični dukat Franc Jožef in Dunajski filharmonik, ki je zaradi svoje prepoznavnosti in lepote pogosto izbran za darilo. Zlatniki imajo poleg svoje estetske vrednosti tudi visoko likvidnost, kar pomeni, da jih lahko hitro in preprosto prodate.

Ker je zlato dragocena naložba, so v podjetju poskrbeli tudi za varno hrambo. Kot dodatno ugodnost tako ponujajo možnost individualne hrambe zlata v visoko varovanih trezorjih, do katerih ima dostop izključno lastnik. Tako ste lahko popolnoma brez skrbi glede varnosti svojega premoženja.

Če niste čisto prepričani, katera oblika zlata je najbolj primerna za vas, se obrnite na podjetje Goldman Graff, ki ponuja brezplačno strokovno podporo in osebno svetovanje. Njihovi izkušeni svetovalci vam bodo pomagali sprejeti najboljšo odločitev glede na vaš cilj in dolgoročne potrebe. Več informacij boste prejeli na njihovi spletni strani ali v poslovalnici v Ljubljani, na Miklošičevi 14.

Zamenjajte zlat nakit ali druge zlatnine za naložbeno zlato

Podjetje Goldman Graff poleg prodaje naložbenega zlata najvišje čistine omogoča tudi zamenjavo zlatega nakita ali drugih zlatih predmetov za naložbeno zlato, ki je namenjeno varčevanju in dolgoročnemu investiranju.

Zaščite svoje premoženje in prihranke. Odločite se za nakup zlata pri podjetju Goldman Graff. Za več informacij pokličite v poslovalnico po telefonu 01 431 31 40 ali obiščite spletno trgovino in nakup opravite, kar iz udobja svojega doma.

