Posredna distribucija – pametnejši nakup za sodobna podjetja in javno upravo

In dosegle občutne prihranke. Na Češkem so javni subjekti prihranili več kot 9 milijonov evrov, na Slovaškem pa ta številka presega 5 milijonov evrov.

Ker digitalna preobrazba postaja nujna, finančna disciplina pa se zaostruje, je nabava programske opreme prešla iz rutinskega nakupa v ključno sestavino strateškega poslovnega načrtovanja. Od podjetij se pričakuje, da bodo hkrati agilna, usklajena in učinkovita. V tem kontekstu ima način pridobivanja licenc za programsko opremo ključno vlogo pri operativni uspešnosti in finančnem zdravju organizacije.

Ena od ključnih odločitev organizacij je, ali bodo licence kupile neposredno pri ponudniku programske opreme in njegovih partnerjih ali pa bodo raziskale posredne (sekundarne) distribucijske kanale za nakup rabljenih, trajnih licenc s sekundarnega trga. Razumevanje razlik, prednosti in kompromisov posameznega modela je ključno za sodobna podjetja, ki želijo najti pravo ravnovesje med stroški in funkcionalnostjo.

FOTO: Pixabay.com

Podatki podjetja Forscope kažejo, da je veliko javnih institucij po vsej srednji in vzhodni Evropi že uporabilo model posredne nabave programske opreme – ki je v Evropski uniji zakonsko zaščiten, če se spoštujejo jasno opredeljeni postopki – in pri tem doseglo znatne prihranke. Na Češkem so javni subjekti prihranili več kot 9 milijonov evrov, na Slovaškem ta znesek presega 5 milijonov evrov, na Poljskem pa 12 milijonov evrov. V Bolgariji se ocenjuje, da bi lahko javne institucije s posredno nabavo prihranile približno 4 milijone evrov letno. Nekatere bolgarske organizacije so že naredile prve korake v tej smeri – med njimi lokalne občine, narodne knjižnice, obveščevalne in letalske institucije ter regionalna tožilstva –, pri čemer posamezne organizacije dosegajo prihranke od nekaj tisoč do več kot 25.000 evrov, odvisno od specifičnih potreb in obsega nabave.

Vendar pa odločitev med neposredno in posredno distribucijo redko pomeni preprosto izbiro. Podjetja, kot je Forscope, podpirajo organizacije pri ocenjevanju obeh modelov distribucije in ponujajo smernice, prilagojene njihovi infrastrukturi, proračunu in dolgoročnim ciljem. S tem ko svojim strankam pomagajo razumeti praktične posledice posamezne možnosti, Forscope prispeva k informiranim in stroškovno učinkovitejšim odločitvam glede licenciranja.

»Naše poslanstvo je voditi podjetja k pametnejšim odločitvam pri nabavi IT-opreme – ne pa prodajati univerzalnih rešitev. Ne glede na to, ali podjetje raziskuje najnovejše Microsoftove rešitve v oblaku in na področju umetne inteligence ali pa razmišlja o možnostih za znižanje stroškov z uporabo rabljenih licenc – tukaj smo, da jim pomagamo jasno razumeti možnosti in se odločiti z zaupanjem,« pravi Jakub Sulak, izvršni direktor podjetja Forscope.

Licence s sekundarnega trga zagotavljajo enako funkcionalnost kot nove licence, pogosto po bistveno nižjih cenah. Izvirajo iz istega vira (prvi lastnik jih je kupil po neposrednih distribucijskih kanalih), zato so zajamčena enaka orodja, funkcionalnosti, kakovost in politika življenjskega cikla. Ta rešitev je še posebej privlačna za podjetja in organizacije, ki dajejo prednost proračunski kontroli in lastništvu programske opreme pred oblačnimi storitvami ali pogostimi nadgradnjami različic. Posredna distribucija podjetjem omogoča, da izkoristijo najugodnejše načine za nakup programske opreme, brez potrebe po izpolnjevanju pogojev za vstop ali nakupnih obvez, ki so običajno povezane z neposrednimi distribucijskimi kanali.

FOTO: Pixabay.com

Prednosti posredne distribucije postajajo vse pomembnejše v današnjem gospodarskem kontekstu. Rabljene licence organizacijam omogočajo znižanje stroškov IT-ja brez ogrožanja skladnosti z zakonodajo ali operativne učinkovitosti. V Evropski uniji je nadaljnja prodaja licenc za programsko opremo zakonsko dovoljena, pod pogojem, da so bile licence prvotno pridobljene zakonito in da jih prvotni uporabnik ne uporablja več. To organizacijam omogoča zakonito in stroškovno učinkovito alternativo neposrednemu nakupu – možnost, ki lahko sprosti sredstva za druga strateška vlaganja.

Za podjetja, ki želijo optimizirati stroške za programsko opremo ter hkrati ohraniti skladnost in učinkovitost, lahko raziskovanje posredne distribucije (in sodelovanje z zaupanja vrednimi svetovalci, kot je Forscope) odpre vrata k pametnejši in trajnostnejši nabavi.

Naročnik oglasne vsebine je Forscope