Bolečina v nogah in občutek težkih nog? Ukrepajte čim prej

Ker se z njo srečuje veliko odraslih, je Krka, d. d., iz Novega mesta v sodelovanju z Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije maja in junija v izbranih zdravstvenih domovih in centrih za krepitev zdravja izvajala meritve venskega pretoka. Njihov namen je bil zgodnje odkrivanje kronične venske bolezni in preprečevanje njenega napredovanja z nasveti za zdravljenje. Kaj so meritve pokazale o zdravju ven prebivalcev Slovenije?

Kronična venska bolezen je bolezen ven na nogah, pri kateri se kri zaradi oslabljenih venskih zaklopk prepočasi vrača proti srcu in zastaja v nogah. Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega, z leti napreduje in poslabša kakovost življenja. Raziskave kažejo, da imajo osebe s kronično vensko boleznijo tudi dvakrat večje tveganje za resne srčno-žilne dogodke.

Kako je mogoče preveriti venski pretok v nogah?

Venska pletizmografija je hitra in neboleča preiskava, ki pokaže trajanje polnjenja ven in črpalno sposobnost mišične črpalke v venah. Cilj meritev venskega pretoka je zgodnje odkrivanje kronične venske bolezni in preprečevanje njenega napredovanja. Rezultat meritev je podlaga za strokovni nasvet glede morebitnih preventivnih dejavnosti, jemanja venoaktivnih zdravil in pregleda pri zdravniku.

Rezultati meritev venskega pretoka

Meritev venskega pretoka, ki so potekale pod okriljem Krke in Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, se je udeležilo 316 ljudi, v povprečju starih 57 let. Kar 54 % je poročalo o družinski obremenjenosti z boleznijo, kar kaže na to, da na nastanek krčnih žil precej vpliva dednost. Pomemben se zdi predvsem podatek, da je kar 52 % ljudi poročalo o prisotnih znakih in simptomih kronične venske bolezni (bolečina v nogah, občutek težkih nog, otekanje, mišični krči), a jih je zdravilo le 8 % sodelujočih na meritvah.

Veliko ljudi je poročalo o že prisotnih znakih in simptomih kronične venske bolezni, a jih večina ne zdravi.

Zakaj je to problematično, je zelo nazorno pojasnila Ljudmila Dolničar, izkušena diplomirana medicinska sestra: »Venska stena je kot elastika, ki ne bo nikoli več tako prožna kot na začetku, zato jo je treba okrepiti z venoaktivnimi zdravili.«

Rezultati venske pletizmografije o črpalni sposobnosti mišične črpalke in trajanju polnjenja ven so pokazali še:

črpalna sposobnost mišične črpalke je slaba (< 2 %):* leva noga 15 %, desna noga 14 %

* Parameter prikazuje sposobnost golenskih mišic za potiskanje krvi proti srcu. Večja vrednost pomeni večjo učinkovitost teh mišic.

vene se prehitro napolnijo (< 25 sekund):* leva noga 47 %, desna noga 56 %

* Parameter prikazuje, kako hitro se vene znova napolnijo s krvjo. Daljši čas pomeni, da venske zaklopke delujejo bolje in da je tlak v predelu gležnjev nižji.

Če se vene napolnijo prej kot v 25 sekundah, se svetujejo preventivne dejavnosti in jemanje venoaktivnih zdravil.

Kaj pa, če se vrednosti za levo in desno nogo razlikujejo?

Na številna vprašanja preiskovancev, zakaj se vrednosti tako razlikujejo, je Neža Ambrož, diplomirana medicinska sestra, odgovorila, da je to posledica več fizioloških in patoloških dejavnikov, kot so:

asimetrična zgradba ven,

razlike v mišični masi ali tonusu med nogama,

dominantna noga (dominantna noga je lahko mišično bolj razvita, kar vpliva na boljšo črpalno sposobnost),

kirurški posegi in poškodbe,

slabša izvedba preiskave na eni nogi (preiskovanec na eni nogi ne izvede enako močnih stiskov).

Pomembno je čim prej prepoznati težave, povezane s krčnimi žilami, in ukrepati, da se prepreči napredovanje bolezni. Na nastanek kronične venske bolezni najbolj vplivajo družinska obremenjenost, ženski spol, višja starost in debelost. Drugi dejavniki tveganja so še dolgotrajno stanje ali sedenje, nosečnost, premalo gibanja, kajenje in vročina.

