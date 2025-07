Bolečine v kolku: kako učinkovito lajšati bolečine?

Kolčni sklep je eden izmed najpomembnejših in najmočnejših. Je nepogrešljiv del telesa, ki nam omogoča gibanje in zagotavlja stabilnost. Igra pomembno vlogo pri ohranjanju ravnotežja in prenašanju teže telesa med gibanjem.

Lahko bi rekli, da je kolk »srce« našega gibanja. A velja tudi za bolj obremenjen sklep v telesu. K temu močno prispeva tudi sodoben način življenja, predvsem sedeče delo in ponavljajoče se obremenitve ter premalo gibanja. Zaradi tega je žal zelo pogosto podvržen poškodbam in hitrejši obrabi, kar lahko vodi do bolečin in omejene mobilnosti.

Zelo pomembno je, da skrbimo za gibljivost in moč kolka z ustrezno telesno vadbo in ohranjamo pravilno držo, za moč kosti pa poskrbimo tudi z uravnoteženo prehrano, bogato z minerali in vitamini, ki prispevajo k zdravju sklepov in kosti.

Bolečine v kolku so danes zelo razširjena težava

Bolečine v kolku lahko doletijo ljudi vseh starosti, čeprav o njih bolj pogosto tožijo starejši zaradi degenerativnih sprememb. Žal pa se vse bolj pojavljajo tudi pri mlajših, pogosto zaradi športnih poškodb, ponavljajočih se gibov ali nepravilne telesne drže.

Zaradi intenzivnih bolečin v kolku se posameznik lahko začne izogibati gibanju. Če ne ukrepa, takšna nedejavnost sčasoma vodi do šibkosti mišic, zaradi prilagoditve telesa pa se lahko razvije tudi mišično neravnovesje. Vse to lahko vodi do še hujših težav.

Če vztrajne bolečine v kolku ne zdravimo, se lahko stanje hitro poslabša. Brez ustrezne oskrbe lahko pride do močnih bolečin tudi v mirovanju, zmanjšane gibljivosti in težav pri hoji, kar lahko močno vpliva na kakovost življenja. Poleg tega so lahko v ozadju bolečin tudi hujše poškodbe in stanja, nezdravljene povečajo tveganje za trajne poškodbe kolčnega sklepa. Naročite se na diagnostično terapijo v kliniki Medicofit.

Ali bolečina v kolku vedno izvira iz kolka?

Sama bolečina v kolku se lahko razlikuje glede na prizadeto strukturo; lahko je ostra ali topa, stalna ali občasna, lokalizirana ali pa se širi proti dimljam, stegnih in/ali zadnjici. Poleg bolečine so lahko prisotne tudi togost in težave pri gibanju. Posamezniki najpogosteje doživljajo bolečine med gibanjem, običajno pa se še okrepijo pri določenih gibih ali po daljšem sedenju. V nekaterih primerih se bolečina okrepi ponoči, še posebno, če posameznik leži na prizadeti strani.

Vsako bolečino v kolku, ki traja dlje časa in ne izzveni, je treba jemati resno. Dobro pa je vedeti, da bolečina v kolku lahko kaže tudi na težave, ki sicer izhajajo iz drugega dela hrbta ali celo drugega dela telesa. Da bi ugotovili pravi vzrok, je najbolje, da se čim prej odpravimo k zdravniku ali specialistu fizioterapevtu, ki bo natančno pregledal celotno telo, opravil oceno gibljivosti, mišične moči, preveril morebitne nepravilnosti v drži, hoji ipd.

FOTO: Medicofit

Prepoznajte vzroke za bolečino v kolku

Bolečina v kolku ima lahko različne vzroke. Lahko gre za posledico poškodbe, obrabo sklepa, starostno degeneracijo ali bolezensko stanje. Vzrok pa je lahko tudi v drugem delu hrbtenice. Spoznajmo nekaj najpogostejših vzrokov za razvoj bolečine v kolku.

Osteoartritis

Osteoartritis je bolezen, ki povzroča bolečine in okorelost v sklepih. Prizadene lahko tudi kolk, v tem primeru se omenjene težave razvijejo v kolčnem sklepu. Gre sicer za enega najpogostejših vzrokov za bolečine v kolku, zlasti pri starejših. Bolezen pa lahko sčasoma posameznika vse bolj omejuje pri gibanju in zmanjša njegovo mobilnost. V napredovalih primerih pa je lahko stanje tako hudo, da je potrebna operacija in zamenjava kolka.

Stresni zlom kolka

Gre za obliko zloma, ki se razvija tiho in postopoma zaradi ponavljajočih se obremenitev kolka. Pogosto je neopazen, brez večjih bolečin ali jasnih opozorilnih znakov, dokler se stanje nenadoma ne poslabša in bolečina postane neznosna. Večje tveganje za stresni zlom imajo predvsem športniki, zelo aktivni posamezniki, pa tudi starejši, saj so njihove kosti bolj krhke in zato težje prenašajo obremenitve. Še bolj pa so ogroženi posamezniki z osteoporozo.

Do stresnega zloma lahko pride zaradi nenadnega povečanja telesne aktivnosti, predvsem pri posameznikih s slabo telesno pripravljenostjo, ki se vadbe lotijo prehitro, ali če telo nima dovolj časa za prilagoditev na nove, večje obremenitve. Pogosto je tveganje za stresni zlom še večje, če nam primanjkuje kalcija in vitamina D. Eden izmed glavnih simptomov je bolečina v dimljah in zunanjem delu kolka, ki se sprva pojavi le pri gibanju, pozneje pa tudi v mirovanju.

Vnetje burze ali burzitis

Burze so majhne, s tekočino napolnjene vrečke na različnih delih po našem telesu, kjer se mehka tkiva stikajo s kostjo. Najdemo jih lahko ob rami, kolku, komolcu, kolenu ipd. Njihova glavna naloga je, da zmanjšujejo trenje in blažijo pritiske na sklep ter pomagajo do bolj pretočnega gibanja sklepov.

FOTO: Medicofit

Če se burza vname v kolčnem sklepu, to povzroča bolečino v kolku. Takšno stanje imenujemo burzitis kolka. Pogost je pri ljudeh z aktivnim življenjskim slogom in pri tistih, ki pri delu pogosto izvajajo enolične gibe in daljši čas pretirano obremenjujejo kolk.

Tendinitis

Tendinitis kolka je vnetje tetiv okoli kolčnega sklepa. Vnetje lahko prepoznamo po bolečini ter občutku napetosti in občutljivosti na dotik. Običajno je prisotna tudi bolečina pri gibanju, lahko tudi oteklina in občutek šibkosti. Vzrok so ponavljajoči se gibi, starostne spremembe, šibkost mišic okoli kolka, pa tudi slaba drža in/ali pretirana telesna aktivnost.

Poškodba labruma

Poškodbe labruma kolka so med najpogostejšimi vzroki za bolečino v kolku predvsem pri mlajših posameznikih. Prepoznamo jo po bolečini, škripanju v sklepu in občutku nestabilnosti. Najpogosteje se poškodujejo športniki in ljudje, ki pogosto izvajajo ponavljajoče se zasuke in obremenitve kolka. Gre sicer za stanje, ki ga ni vedno preprosto prepoznati, a lahko močno vpliva na gibanje in kakovost življenja.

Displazija kolka

Displazija kolkov je motnja, pri kateri kosti kolčnega sklepa niso pravilno poravnane in se zato ne prilegajo tako, kot bi morale, kar vodi v nestabilnost sklepa. Večina ljudi se s to težavo že rodi. Če je motnja odkrita dovolj zgodaj, jo je običajno mogoče uspešno pozdraviti z nošnjo opornega traku.

Dobro je vedeti, da blaga oblika displazije kolka pogosto ne povzroča težav do mladostništva ali zgodnje odrasle dobe. Tako sčasoma vodi do obrabe sklepnega hrustanca in drugih poškodb, zato je stanje treba jemati resno in takoj po prepoznavi težav poiskati pomoč strokovnjaka. V hujšem primeru je pri starejših otrocih oz. mladih odraslih potrebna operacija, s katero se kosti namestijo v pravilen položaj in tako omogočijo nemoteno gibanje sklepa.

Sindrom piriformisa

Sindrom piriformisa je stanje, ki povzroča intenzivno, zbadajočo bolečino, ki jo lahko zaznamo v zadnjici in kolku, seva pa lahko tudi v nogo. Stanje se razvije, ko mišica piriformis pritisne na ishiadični živec. Težava je lahko posledica predvsem poškodbe, pritiskov na mišico, preobremenitve in/ali zakrčenosti mišice, razlog pa je lahko tudi brazgotinsko tkivo.

FOTO: Medicofit

V lažjih primerih ob zadostnem počitku in v domači oskrbi bolečina večinoma izzveni v nekaj dneh ali tednih. Če ne popusti in težave ne prenehajo, pa je potreben obisk pri fizioterapevtu.

Utesnitveni sindrom kolka

Pri utesnitvenem sindromu kolka pa pride do bolečega stiskanja znotraj kolčnega sklepa. Razlog je običajno nepravilna oblika sklepa, zaradi katere pride do mehanskega stiskanja tkiv med gibanjem. Posameznik lahko čuti bolečino v kolku in dimljah, seva pa lahko tudi v zadnjico, stegno in se širi v spodnji del hrbta. Zdravljenje običajno vključuje fizioterapijo, zdravila za lajšanje bolečin in po potrebi operacijo.

Niste prepričani, kaj je vzrok za bolečino v kolku? Pridobite mnenje ustreznega strokovnjaka. V kliniki Medicofit so specializirani tudi za zdravljenje bolečine v kolku. S pomočjo celovite fizioterapevtske obravnave učinkovito določijo vzrok težav ter pomagajo pri odpravi težav in bolečine.

Kdaj k zdravniku?

K zdravniku se je nujno treba odpraviti, če:

se nenadoma pojavi hujša bolečina v kolku,

je bolečina posledica poškodbe ali padca,

je sklep deformiran ali poškodovan,

ste ob nenadnem gibu slišali pok,

je bolečina zelo močna,

vam bolečina močno omejuje gibanje …

Prav tako so razlogi za takojšnji pregled nenadno otekanje, povišana telesna temperatura ali rdečina na prizadetem področju. Specialista je dobro obiskati tudi, če je bolečina zmerna, a vztraja in če vpliva na vsakodnevne dejavnosti.

Iskanje prave diagnoze je lahko zahtevno, zdravljenje pa odvisno od resnosti in vzrokov

Nekatera stanja, ki povzročajo bolečino v kolku, se lahko zdravijo s počitkom, hlajenjem bolečega mesta in fizioterapijo, druga, predvsem hujša in resnejša, pa zahtevajo kirurški poseg. Ne glede na vzrok je zgodnje zdravljenje ključnega pomena, saj lahko prepreči poslabšanje stanja in dolgoročno pozitivno vpliva na zdravje in gibljivost kolka. Vsekakor pa je priporočljivo čim prej obiskati tudi fizioterapevta.

FOTO: Medicofit

Zdravnik ali fizioterapevt bo opravil fizični pregled, ocenil raven gibljivosti sklepa, preveril način hoje in moč mišic. Po potrebi bo naročil dodatne slikovne preiskave, kot so rentgen, MRI, CT ali ultrazvok. Pri postavitvi diagnoze pa je ključnega pomena predvsem natančna določitev lokacije bolečine, njene intenzivnosti in trajanja težav, saj so lahko vzroki pogosto povezani tudi z drugimi deli telesa.

Kako lahko pri bolečinah v kolku pomaga fizioterapija?

S fizioterapijo lahko znova vzpostavimo gibljivost kolka. To praviloma dosežemo s pomočjo prilagojenih vaj in instrumentalnih terapij. Pristop fizioterapevta k zdravljenju pa je odvisen predvsem od tega, ali gre za kratkotrajno težavo ali stanje, ki traja že daljši čas. Fizioterapevt vam lahko priporoči:

vaje za krepitev oslabljenih mišic, izboljšanje gibljivosti, koordinacije,

nasvete za izboljšanje drže – pravilna drža, pravilno sedenje, ležanje ipd.,

vaje za ublažitev otrdelosti sklepov in mišic,

uporabo instrumentalnih postopkov zdravljenja za izboljšanje regeneracije tkiv,

specialno manualno terapijo mehkih tkiv,

nasvete, kako se pravilno gibati,

uporabo bergel, hodulje ipd.

Kako izgleda zdravljenje v kliniki Medicofit?

V kliniki Medicofit prisegajo na celostno obravnavo in zgolj na tiste metode zdravljenja, ki dokazano delujejo. Vsakemu posamezniku se natančno posvetijo in najprej opravijo celovito diagnostično terapijo, ki jo izvede specialist fizioterapevt s poglobljenim znanjem in bogatimi izkušnjami.

FOTO: Medicofit

Diagnostika je sestavljena iz natančnega pregleda, anamneze, testiranj, ocene tveganja, in, če zdravstveno stanje in narava težav tako zahtevata, tudi analize zdravstvene zgodovine. Po diagnostični terapiji fizioterapevt pripravi prilagojen načrt zdravljenja, skupaj z okvirnim časom trajanja in številom obiskov. Pri bolečinah v kolku se tako najpogosteje priporočajo:

manualna terapija, pri kateri terapevt z rokami izvaja različne tehnike za lajšanje bolečin, izboljšanje gibljivosti in zmanjšanje mišične napetosti,

diamegnetoterapija PERISO, ki zdravi akutne in kronične bolečine mišično-skeletnega sistema,

terapija TECAR Wint3ecare, s katero se pospešijo naravni procesi regeneracije,

elektroterapija HiTop,

terapija z EMS DolorClast globinskimi udarnimi valovi.

Po potrebi se dodajajo še druge oblike zdravljenja in načini za lajšanje bolečin. Pomemben in obsežen del zdravljenja je tudi fizioterapevtska vadba, ki se ji ob zaključku pogosto priključi še kineziološka vadba, da posameznik obnovi svojo telesno zmogljivost in se prepreči ponovitev težav.

Pogosta vprašanja Ali lahko hodim, če me boli kolk? Praviloma velja, da redna, zmerna telesna dejavnost, kot je hoja, pomaga ohranjati kolk močan in gibljiv. Gibanje je zato vsekakor dobrodejno, vendar pa se je o tem dobro posvetovati s svojim zdravnikom. Lahko bolečina izvira tudi od drugod? Da. Včasih lahko bolečina v kolku izhaja iz drugih delov telesa, na primer iz spodnjega dela hrbta. Vzrok pa so lahko celo ginekološke težave (na primer večje ciste na jajčnikih in podobno). Kako lahko prepoznam bolečino v kolku? Če težava izvira iz kolčnega sklepa, je bolečina navadno prisotna na notranji strani kolka. Pri težavah s tkivi okoli sklepa pa je praviloma locirana na zunanji strani kolka, zadnjici ali zgornjem delu stegna. Vendar pa mora natančno diagnozo postaviti ustrezen strokovnjak. Kaj povzroča nenadno bolečino v kolku, ki ni posledica nenadne poškodbe? Nenadna bolečina je lahko posledica različnih stanj, kot so osteoartritis, burzitis, tendinitis, poškodbe, degeneracije ipd. Kaj pomeni, če me boli desni kolk, ko stojim? Bolečine na eni strani v predelu kolka so lahko posledica poškodb ali ponavljajočih se obremenitev; na primer nošenje otroka na eni strani ali spanje vedno na isti strani. Zakaj je bolečina v kolku pogostejša med nosečnostjo? Nosečniški hormoni sproščajo vezi in mehčajo medenico. Tako se telo pripravlja na porod, kar pogosto povzroča bolečine v kolkih in medeničnem predelu.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja bolečin v kolku

Gospod Karl, star 64 let je obiskal fizioterapijo Medicofit zaradi dolgotrajnih, topih bolečin v levem kolku, ki so bile izrazitejše zjutraj in ob daljšem sedenju. Navedel je postopno slabšanje gibljivosti ter občutek togosti v kolku. Predhodno opravljena slikovna diagnostika je potrdila zmerno do napredovano obliko osteoartritisa kolka.

S temeljitim kliničnim pregledom je bila potrjena zmanjšana gibljivost kolka v vseh smereh gibanja. Opazna je bila zmanjšana mišična moč in blaga atrofija glutealnih mišic. Z ustreznim nevrološkim testiranjem je bila izključena vpletenost živčnih struktur.

Na podlagi anamneze, predhodnih izvidov in kliničnega pregleda je bil načrtovan 12-tedenski program fizioterapevtskega zdravljenja. Uvodne obravnave so bile osredotočene na zmanjšanje bolečin z sodobnimi postopki instrumentalnega zdravljenja ter mobilizacijo kolčnega sklepa s specialnimi manualnimi tehnikami.

Ob postopnem izboljšanju klinične slike se je pričelo s progresivnim obremenjevanjem kolčne in stegenske muskulature. Poleg vaj za krepitev mišične moči so se izvajale tudi vaje za ravnotežje in stabilnost trupa. V kineziološki fazi zdravljenja so se izvajale napredne vaje, ki so bile usmerjene v dodatno izboljšanje funkcionalnega statusa.

Ob zaključku zdravljenja je gospod Karl poročal o izboljšanju gibljivosti, popolni odpravi bolečin ter precej izboljšanem telesnem počutju, kar mu je omogočalo večje zadovoljstvo pri vsakodnevnih aktivnostih.

FOTO: Medicofit

Prva pomoč ob pojavu milejše bolečine v kolku Če je bolečina v kolku milejša in kratkotrajna, si vsaj na začetku lahko pomagamo sami. Privoščimo si lahko toplo prho ali kopel, ki pomaga sprostiti mišice. V primeru vnetja pa boleče mesto hladimo. Pri lajšanju bolečine si lahko pomagamo še s protibolečinskimi sredstvi, a se pred tem posvetujmo z zdravnikom ali s farmacevtom. Prav tako se je dobro izogibati dolgotrajnemu sedenju in spanju na strani, ki je boleča. Pomembno je, da kolka ne obremenjujemo preveč in da si damo čas za počitek in okrevanje. Če bolečine v nekaj dneh ne izzvenijo, pa je nujen obisk pri zdravniku.

Ali lahko preprečimo bolečine v kolku?

Za zdravje kolkov lahko veliko naredimo sami, a popolnoma preprečiti težav ne moremo. Strokovnjaki priporočajo redno telesno aktivnost in vaje za ohranjanje gibljivosti kolkov in mišične moči. Hkrati pa je dobro imeti v mislih, da je pred vadbo vedno treba ogreti mišice, na koncu pa ne pozabiti na ohlajanje. V primeru bolečin pa si raje privoščite počitek. Zelo pomembno je tudi ohranjati zdravo telesno težo, dodatni kilogrami namreč močno obremenjujejo sklepe, še posebno kolk.

Starejši posamezniki pa naj poskrbijo tudi za varno domače okolje, saj so padci eden najpogostejših vzrokov za poškodbe kolka v starosti. Priporočljivo je odstraniti morebitne ovire v stanovanju, uporabljati nedrseče preproge in poskrbeti za dobro osvetlitev. Po potrebi je smiselna uporaba pripomočkov za hojo, kot so palice ali hodulje.

Imate težave z bolečinami v kolku? Naročite se na diagnostično terapijo in naredite prvi korak k odpravi bolečin!

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit