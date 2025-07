Trenutek resnice: kako sproščeni ste lahko letos poleti?

Nesreč ne moremo napovedati, lahko pa se nanje pripravimo. Poleti je še posebej pomembno, da smo na tekočem z najnovejšimi vremenskimi napovedmi, da se lahko pravočasno pripravimo na neurja. Naravne nesreče, vlomi in druge nevarnosti so v poletnem času vse pogostejši, zato je dobro zavarovanje doma in premoženja nujna zaščita. S pravim zavarovanjem bo vaš dom varen, vi pa boste lahko mirni, tudi ko boste daleč stran.

Ublažite posledice poletnih ujm

Pripravite svoj dom na vremenske ujme: pospravite pohištvo na varna mesta, lahko ga tudi pritrdite in zavarujete bolj vredne predmete. Preverite, kje so ventili za plin in vodo ter stikala za izklop elektrike. Redno čistite žlebove in odtoke ter odstranite morebitne zamašitve. Poskrbite, da bodo okna in vrata dobro tesnila. Ne pozabite, da je med vremensko ujmo najvarneje ostati doma.

Dobro pripravljena zavarovalna polica vam v takšnih primerih ponuja kritje, pomaga pri okrevanju in omogoča, da se čim prej vrnete v ustaljen ritem življenja.

Pred odhodom na dopust

Ne pozabite na varnost doma, ko se odpravljate na dopust. FOTO: Depositphotos

Poletje je čas sprostitve, a tudi obdobje povečane ranljivosti zaradi odsotnosti z doma in nestanovitnih vremenskih razmer. Naravne nesreče lahko ogrozijo premoženje od zunaj, prazni domovi pa so pogosta tarča vlomilcev. Zato poleg zaščite pred neurji ne pozabite tudi na varnost doma v času dopusta.

Poskrbite, da bo vaš dom deloval obljudeno – pustite dvignjene rolete, nastavite časovnik za luči, prosite sosede, naj praznijo nabiralnik ali zalivajo rože. Pred odhodom preverite, ali so vsa vrata zaklenjena in okna zaprta, dragocenosti skrijte pred pogledi in ne puščajte ključev na »skrivnih mestih«. Previdno tudi pri objavah na družbenih omrežjih.

Dodatno zaščito lahko zagotovijo senzorji, kamere in alarmi, ki jih je mogoče najeti za čas dopusta.

Pomemben element varnosti je tudi ustrezno zavarovanje, ki poleg vlomnih tatvin krije tudi škodo na stavbi. Če postanete žrtev vloma, nemudoma obvestite policijo in ne premikajte predmetov, da ne uničite morebitnih sledi. Zavarovalnici čim prej prijavite škodo ter pripravite fotografije, račune in seznam ukradenih predmetov. Le pravočasno ukrepanje in dobra priprava vam bosta omogočila, da se s počitnic vrnete v varen dom.

Kako izbrati pravo zavarovanje za vašo nepremičnino?

Paket Dom je namenjen lastnikom in najemnikom stanovanjskih nepremičnin in vsem, ki svoje stanovanjske nepremičnine oddajate v najem. Primerno je tudi za zavarovanja eno- ali večstanovanjskih stavb, vikendov in etažne lastnine. FOTO: Depositphotos

Čeprav lahko s preventivnimi ukrepi veliko naredimo za varnost svojega doma, popolne zaščite pred škodo, ki jo povzročijo ujme, nesreče ali vlomi, ni. Prav zato je pomembno, da imamo ob sebi zanesljivega partnerja, ki nas podpre takrat, ko gre kaj narobe. Kakovostno zavarovanje vam omogoča, da tudi v nepredvidenih okoliščinah ostanete mirni, saj veste, da niste sami. Z zavarovanjem Paket Dom zmanjšate tveganja za visoke stroške ob škodnih dogodkih in ohranjate vrednost svojega premoženja, zato vam to zavarovanje ponuja finančno varnost in brezskrbnost.

Zavarovanje hiše ali stanovanja zavarovalnice Generali Paket Dom je namenjeno lastnikom in najemnikom stanovanjskih nepremičnin in vsem, ki svoje stanovanjske nepremičnine oddajate v kratkoročni ali dolgoročni najem. Primerno je tudi za zavarovanja eno- ali večstanovanjskih stavb, vikendov in etažne lastnine.

Domsko zavarovanje Paket Dom poskrbi za celovito zavarovanje nepremičnine za nevarnosti, ki vas ogrožajo v vsakdanjem življenju, kot so požari, viharji, toča, izliv vode, vlom, poplave, potres in podobno, za zavarovanje premičnin in odgovornosti družinskih članov. Vključiti je mogoče tudi dodatna kritja za sončne elektrarne, bazene, pomožne in kmetijske objekte, odgovornost za hišne ljubljenčke, glasbila, medicinske pripomočke in še kaj. Vsa kritja so združena na eni polici. Za primer uničenja ali poškodovanja lahko zavarujete tudi sončno elektrarno in njene sestavne dele.

Trije paketi z različnimi obsegi kritij Paket Dom se prilagaja vašim potrebam. Na voljo so trije različni paketi z različnimi obsegi kritij – osnovni, ekskluzivni in premium, ki jim je mogoče priključiti še druga zavarovanja, kot so domska asistenca, odgovornost zasebnika, pravna zaščita, družinsko nezgodno zavarovanje in druga kritja glede na izbran paket. Z vključitvijo domske asistence v Paket Dom si zagotovite hitro pomoč obrtnika (do tri ure dela vodovodnega inštalaterja, električarja, zidarja, čistilnega serviserja ipd.), ki ga zavarovalnica Generali zagotovi v 24 urah po prijavi škode. Tako lahko denimo nenaden izliv vode hitro zaustavite in ostanete brez večjih posledic. V primeru večje škode lahko zavarovanje poskrbi tudi za nadomestno bivališče. Sklenitev zavarovanja Paket Dom je popolnoma preprosta, saj jo lahko opravite po telefonu, pri zastopniku ali v poslovalnicah zavarovalnice Generali.

»Če mojstri ne bi prišli tako hitro, bi imeli v kleti še vedno bazen«

Domska asistenca je na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu, kar je izjemno koristno v primeru neprijetnih presenečenj. Z enim samim klicem si zagotovite nujno pomoč. Na voljo vam je sogovornik, ki vas usmeri in vam svetuje, kako ravnati, hkrati pa organizira potrebno pomoč.

Kako pomembna je pravočasna vključitev domske asistence v domsko zavarovanje, se je lahko prepričal Igor Praznik, zavarovanec zavarovalnice Generali. »V nekem strašnem neurju z orkanskim vetrom in dežjem nam je odkrilo del strehe. Nisem vedel, koga naj pokličem ob petih zjutraj. Sosed me je spomnil, naj pokličem zavarovalnico. S svakom sva takoj začela krpati streho, zelo kmalu pa so po posredovanju domske asistence prišli tudi obrtniki, ki so popravili streho, tako da ob naslednjem dežju ni teklo v hišo. Če mojstri ne bi prišli tako hitro, bi imeli v kleti še vedno bazen. Asistenco imamo še vedno, upamo pa, da je ne bomo nikoli potrebovali.«

Sklepanje zavarovanja

Pred sklenitvijo natančno preverite, kaj vaša polica vključuje in česa ne ter ali imate dovolj visoko zavarovalno vsoto. FOTO: Depositphotos

Pri sklepanju zavarovanja je pomembno, da zavarovanje vključuje vse pomembne nevarnosti, kot so potres, požar, vihar, toča, udarec strele, eksplozija, izliv vode in podobno.

Pogosto dajemo preveč poudarka višini premije in premalo vsebini kritij ter višini zavarovalnin oz. odškodnin, ki jih lahko pričakujemo. Zato je pomembno, da pred sklenitvijo natančno preverite, kaj vaša polica vključuje in česa ne ter ali imate dovolj visoko zavarovalno vsoto za obnovo doma in zamenjavo opreme.

Ključno je razumeti pomen zavarovalne vsote. To je najvišji znesek, ki vam ga zavarovalnica lahko izplača ob škodnem dogodku. Zavarovalna vsota mora pokrivati stroške obnove nepremičnine, ne pa tržne vrednosti objekta z zemljiščem. Če je prenizka, je vaše premoženje podzavarovano, kar pomeni, da boste ob škodi prejeli premalo sredstev za sanacijo. Po drugi strani previsoka zavarovalna vsota ne pomeni višje odškodnine – zavarovalnica izplača le dejansko nastalo škodo. Zato je pomembno, da zavarovalno vsoto redno prilagajate.

Preprosta prijava škode kar po spletu

Prijavo škode lahko opravite tudi prek spleta. Cenilci bodo škodo ocenili v najkrajšem možnem času. FOTO: Depositphotos

Še pred nepredvidenim dogodkom je dobro vedeti, kam poklicati in kako prijaviti škodo. Najhitrejši način prijave je na spletni strani zavarovalnice Generali. Prijavo pa lahko opravite tudi v poslovalnicah ali po drugih komunikacijskih poteh. Cenilci bodo škodo ocenili v najkrajšem možnem času, izplačilo pa boste, če bo le mogoče, prejeli že v nekaj delovnih dneh.

Ko pride do škodnega dogodka – na primer zaradi vremenskih nevšečnosti, izliva vode ali požara –, najprej poskrbite za varnost sebe in svojih bližnjih ter fizično zavarujte premoženje pred nadaljnjo škodo. Poškodovane predmete shranite in fotografirajte. Nato prijavite škodni primer.

»Prijava škode je potekala čisto gladko«

Hud veter je močno poškodoval panoramsko steno pri zavarovanki Živi Broder, ki se je odločila za spletno prijavo: »Zaradi vetra so se vodila oken na veliki panoramski steni zvila, okna niso več tesnila. Po spletu sem priložila dokumentacijo in fotografije. Celoten postopek prijave škode je potekal popolnoma gladko in hitro.«

Naročnik oglasne vsebine je Generali zavarovalnica, d. d.