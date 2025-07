Da bi šel iz Slovenije v ZDA? Moral bi biti res nor

V nadaljevanju preberite:

Ljudje se iz svoje domovine najpogosteje preselijo zaradi ljubezni ali dela. Američan Noah Charney (letnik 1979) je sicer že od najstniških let vedel, da hoče živeti v Evropi, v Slovenijo pa ga je prinesla predvsem ljubezen in, kot pravi, matematika. Ko primerjaš stroške življenja in to, kar za svoj denar dobiš, je Slovenija zanj najboljša država na svetu.

V Združenih državah Amerike je diplomiral iz umetnostne zgodovine, naredil dva magisterija, enega na slovitem Cambridgeu v Veliki Britaniji, leta 2012 pa je v Ljubljani doktoriral na temo del Jožeta Plečnika. Kot strokovnjak na svojem področju, predavatelj in pisec bi Charney lahko živel kjerkoli, a je pristal v Kamniku. Je izjemen slovenofil in plod ljubezni do druge domovine je tudi njegova 29. knjiga Slovenoljub s podnaslovom Kulturne dogodivščine v najboljši deželi na svetu. Morda najbolj šokanten stavek v njej je: »Življenje v Sloveniji je v vseh pogledih boljše kot v Ameriki.«