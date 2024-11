Novi veliki mož na oblasti

V nadaljevanju preberite:

Največja otoška država na svetu Indonezija, ki leži na več kot 17.000 otokih Jugovzhodne Azije, je po površini 14. največja država. Z več kot 280 milijoni prebivalcev, ki govorijo več kot sedemsto jezikov in pripadajo več kot 1300 etničnim skupinam, je za Indijo, Kitajsko in Združenimi državami Amerike četrta najštevilnejša. Od 20. oktobra ima novega predsednika, kontroverznega nekdanjega generala Prabova Subianta.

Približno 87 odstotkov prebivalcev Indonezije je muslimanov, druga največja religija je krščanstvo. Indonezija je tudi država, v kateri živi največ muslimanov na svetu. Če k temu prištejemo še neizmerna naravna bogastva in lego med Indijskim in Tihim oceanom, zaradi katerih je tudi geostrateško neprecenljiva, je jasno, da gre za enega najbolj zapletenih in z vsemi mogočimi interesi prestreljenih koncev sveta.

Bo Indonezija pod generalom Subiantom postala še ena v avtoritarno smer drseča velikanka?