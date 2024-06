Po poroki sva lahko v miru razmislila, kaj sva sploh naredila

Svetovno znani maratonski plavalec in večkratni Guinnessov rekorder ter predavateljica in lastnica avtorskih pravic vilinskih simbolov znata razmišljati in delovati kot zmagovalca, za kar si želita navdušiti tudi druge. Pogovarjali smo se o njuni zvezi, značajskih razlikah in o velikem sobotnem dogodku Izberem prijaznost!, ki ga ona pripravlja na Krvavcu, on pa ji stoji ob strani, potem ko je v četrtek po šestindvajsetih letih na pragu 70. let spet preplaval Ljubljanico.

Septembra lani sta javno razglasila, da sta se po večletni zvezi razšla, januarja letos na prvi delovni dan pa se je nenadoma zgodil skok v zakon – brez prič in svatov. Vajina ljubezen se zdi kar burna.

Maya: (se obrne k Martinu) A je res tako burna? (smeh)

Martin: Najina ljubezen je zrela in začela se je s prijateljstvom. Vmes sem sicer moral večkrat odpotovati v Ameriko, ker tudi tam živim in imam veliko dela. Pa saj biti vsak dan skupaj tudi ni najbolje. Še rajši se imaš, če občasno živiš narazen.