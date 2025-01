Prevzgoja moških me ne zanima

V nadaljevanju preberite:

Na delavnici pisanja ljubezenskega romana je uživala, pravi, čeprav je že nekaj let uspešna kot avtorica Zoe Ashwood, ki na Amazonu izdaja svoje knjige. Piše fantazijske romance v angleškem jeziku in ima veliko predanih bralk, ki komaj čakajo na njeno naslednje delo. Lani je izdala svojo prvo knjigo v materinščini in nam prinesla zgodbo o boju med dobrim in zlim, prepleteno z vplivi slovenskega ljudskega izročila in prepovedano ljubeznijo, ki je nič ne ustavi.