Primož Pirnat: Iz ranljivosti se zgodijo najlepše stvari

»Vsak začetek sezone prinese vznemirjenje, saj imam še vedno rad to, kar delam,« pravi igralec Primož Pirnat, ki je že 14 let član ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega. Njegovo ime poznajo tudi tisti, ki ne zahajajo v gledališče, saj je v številnih filmih nanizal dolg seznam opaznih vlog. Njegova ljubezen do teatra, ki ga je zadela še kot srednješolca, se ni izpela in po dobri predstavi se mu še vedno zgodi, da je »čisto preč«.