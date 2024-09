Robert Petan: Bal sem se, da bo od vseh porok moja najslabša

V nadaljevanju preberite:

Brežičan, ki se z ekipo oddaje Kaj dogaja? v naše dnevne sobe vrača prihodnjo soboto, že več kot deset let igra na službenih zabavah, porokah, pa tudi pogrebih. Bogate izkušnje bo unovčil 10. oktobra, ko bosta s Perico Jerkovićem v SiTi Teatru premierno uprizorila La la lajf, komedijo, ki se loteva življenjskih prelomnic, kot so rojstvo, smrt in boj za dediščino.