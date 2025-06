V nadaljevanju preberite:

Barbara Vuga je avtorica slikanic, prevajalka in magistrica humanistike, ki je pred dvajsetimi leti odšla v Mehiko. Tam je poučevala in še vedno deluje kot literarna agentka. Danes živi med Mehiko in Slovenijo, kjer na Mostu na Soči počasi obnavlja Hišo Vuga, hišo svojih prednikov.