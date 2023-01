Sreča ni stanje, je zgolj trenutek

V nadaljevanju preberite:

Mate Janković je tisti hrvaški kuhar, ki je pred dobrim deset­letjem po sosednji državi vodil karizmatičnega Anthonyja Bourdaina. Skupaj sta obšla zanimive kulinarične točke, se vozila s kombiji, plula z jadranskimi barčicami, se v Istri podala v lov na tartufe in se v nekem trenutku opita od vsega dobrega složno zvrnila pod mizo. V tisti epizodi oddaje No Reservations, ki so jo premierno predvajali leta 2012, je legendarni Bourdain očarano izjavil: »The next big thing is ­Croatia.« Vendar sodeč po mislih našega sogovornika tisto zimsko popoldne, ko smo se srečali, Hrvaška še zdaleč ni postala »naslednja velika stvar«.