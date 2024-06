Statistika mi je napovedovala pol leta življenja, jaz pa se še kar smejim

V nadaljevanju preberite:

Košarko je Litijan Dušan Hauptman igral tako v času Jugoslavije kot za tem Slovenije, tako tedaj, ko še ni bilo meta za tri točke, kot potem, ko je, ostrostrelec, z novo prvino postal Dule trica. Ljubljanski Olimpiji je daroval šestnajst igralskih let, najdlje od vseh zdržal pod špartansko taktirko Zmaga Sagadina, intenzivno igral tudi v veteranskih časih, pred tremi leti pa med rednim pregledom srca izvedel za črno diagnozo – rak na trebušni slinavki. Statistika mu je napovedovala še šest mesecev življenja. Po diagnozi se je odločil za dveletno popolno izolacijo, blodil po hiši, nazaj med ljudi pa so ga lani spravili nekdanji soigralci, ki so pred polno stožiško dvorano speljali častno upokojitev njegovega dresa s številko 10. Dušan pravi, da ima slabe in dobre dni, več slednjih, da se nasmeji, da je dobre volje, a v ozadju ves čas kljuva misel, da je njegova bolezen neozdravljiva.