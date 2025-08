Svetlana Makarovič: Obljubim, da bom v krematoriju tiho

V nadaljevanju preberite:

V nasprotju z jecljajočimi primerki izvoljenih predstavnikov ljudstva stvari vedno poimenuje s pravim imenom, zato jo nekateri obožujejo, drugi pa ravno tako strastno sovražijo. Zdi se, da se Svetlana Makarovič na to požvižga. Do svoje mehke sredice, ki jo je zaradi trpkih življenjskih izkušenj obdala z debelo skorjo, zares spusti le malokoga, a ko si njen, si njen za zmeraj. Na intervju in fotografiranje v Alzheimer cafe, kot pravi kavarni pod oskrbovanim stanovanjem v Trnovem, je privršala v pisani obleki, ki si jo je skrojila sama. Ljudje so se radovedno obračali za njo, ona pa si je prižgala cigareto in se vame zazrla s tistimi svojimi mačjimi očmi.