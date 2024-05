Temačen, dekadenten, nihilističen

V nadaljevanju preberite:

Bil je obupen glasbenik. Samodestruktiven in destruktiven za najbližje. Pa ne le v glasbenem smislu. Njegova kariera je bila kot punkerski komad: kratka, udarna, provokativna. V nedogled se lahko sprašujemo, zakaj se je vpisal med rock'n'roll legende, a pravega odgovora ne bomo našli. Ja, bil je izjemno karizmatičen, ja, bil je utelešenje punka in posledično nezadovoljstva britanske mladine sredi sedemdesetih, a še zdaleč ni bil edini. A kljub temu danes velja za enega in edinega: najbrž ne pretiravamo, če zapišemo, da je Sid Vicious, ki bi naslednji petek dopolnil 67 let, najbolj prepoznaven punker vseh časov.