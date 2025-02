Denis Mancevič: Trump realnega načrta za Ukrajino ni imel in ga tudi danes nima

V nadaljevanju preberite:

Po narodnosti je Belorus, del otroštva je preživel v Belorusiji, del v Mariboru, kamor se je družina preselila, ko je bil star deset let. Izobraževanje je kronal z doktoratom iz ruske energetske diplomacije na fakulteti za družbene vede. Delal je v Ukrajini, na slovenskem veleposlaništvu v Moskvi in dolgo v Slovenski industriji jekla (v ruski lasti). Dr. Denis Mancevič, strateški svetovalec in analitik, nekdanji diplomat ter kolumnist (letnik 1981), je eden redkih ljudi pri nas, ki ima toliko znanja in izkušenj iz prve roke na vzhodu Evrope, kjer se bratomorna vojna med Rusijo in Ukrajino preveša v četrto leto.

Je po skoraj treh letih vojne v Ukrajini bolj jasno, zakaj jo je Vladimir Putin napadel?

Zdaj razumemo, da je bil najverjetnejši motiv sprememba oblasti v Kijevu. Šlo je za nekakšen poskus ponovitve ruske priključitve Krima, ki se je zgodila osem let prej. Predsednika Volodimirja Zelenskega so hoteli zamenjati z marionetno oblastjo po vzoru beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka. Tako bi bila Ukrajina za Rusijo še vedno tamponsko območje in območje neposrednega političnega vpliva. Tudi vojaške priprave so potekale tako, da bo šlo za hitro akcijo, zakamuflirano v retoriko o denacifikaciji in demilitarizaciji Ukrajine. Scenarij se je sfižil. Že po nekaj tednih se je jasno videlo, da se je Ukrajina pripravljena in sposobna ubraniti. Pozneje je rusko vojsko tudi potisnila iz severnega dela države, od koder so z ozemlja Belorusije napadali Kijev. Vzroki za vojno so se potem spreminjali po potrebah Kremlja.