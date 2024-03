V kuhariji sem boljši jaz, Tara pa bolje vodi oddaje

V nadaljevanju preberite:

Skupaj z njim bodo lahko gledalci Kuhinje na kolesih od tega vikenda dvanajst sobotnih večerov zapored spoznavali kulinariko in naravne lepote Koroške. Z idejnim vodjem in frontmanom skupine Hamo & Tribute 2 Love sva se ob limonadi in čaju pogovarjala tudi o tem, zakaj ne bi bil rad spet star petindvajset let.

Menda ste si kot otrok želeli postati kuhar?

Res je, od mladih nog sta bili pri meni na prvem mestu muzika ali kuhinja. Tudi danes ni dosti drugače.

S Taro Zupančič bosta kmalu par že pet let. Načrtujeta praznovanje obletnice?

Zagotovo ne. Ne maram obletnic, kakršnihkoli, pa naj gre za bend, razmerja ali rojstne dneve. Zakaj bi vse to preštevali, vrednotili s številkami?