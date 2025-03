Zaradi uspehov mi ni doma nič prihranjeno

V nadaljevanju preberite:

Miha Hrobat preživlja daleč najboljšo sezono v smučarski karieri. V letošnji zimi so padle prve zmagovalne stopničke, v smuku je v cilj prismučal kot tretji v Beaver Creeku in Wengnu, tretji je bil tudi na zadnjem superveleslalomu v Kvitfjellu. Ima še pet uvrstitev med najboljšo deseterico, blesti tudi na treningih pred preizkušnjami. »Tekme v Kvitfjellu so bile najboljši konec tedna v moji karieri, rezultatsko in točkovno. Enajsto in četrto mesto v smuku in tretje v superveleslalomu. Če na prvem smuku ne bi bilo napake …« Več preberite v članku.