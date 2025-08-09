Zaskrbljeni zaradi vojne in pesimistični glede prihodnosti

V članku preberite:

Želje in potrebe mladih, ki živijo v Sloveniji, so se v zadnjih desetih letih precej spremenile, pred 12. avgustom, mednarodnim dnevom mladih, ugotavlja sociolog Miran Lavrič, redni profesor na filozofski fakulteti v Mariboru. »Danes jih manj skrbi, ali bodo dobili službo, bolj pa, ali bodo kljub službi lahko dobili stanovanje in ostali duševno zdravi,« pravi profesor, ki že dolgo spremlja to področje in je vodil tudi zadnjo raziskavo Mladina 2024.