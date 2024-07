Abramovu za umor Sare Veber 26 let zapora

Potem ko je celjsko okrožno sodišče Sebastiena Abramova pred letom dni spoznalo za krivega umora nekdanjega dekleta Sare Veber marca 2015, je takšno odločitev potrdilo višje sodišče. Nekoliko je bila spremenjena le odločba o višini kazni, in sicer je bila kazen za kaznivo dejanje umora znižana na 26 let in enotna kazen znižana na 29 let zapora, v preostalem pa je sodba potrjena.

Zaradi umora nekdanjega dekleta so Abramovu prvostopenjski sodniki namreč določili 27 let zapora, za goljufijo na škodo Sarine matere tri leta, prestati pa je moral še nekaj mesecev zapora po pravnomočni sodbi iz novembra 2021 v zadevi odrezana roka. Enotna kazen je bila 30 let, po odločitvi višjih sodnikov pa zdaj znaša 29 let.

Od sredine marca 2015, ko se je zgodil zločin, pa vse do afere odrezana roka, kjer je med drugim sodelovala tudi njegova partnerica Julija Adlešič, je primer večinoma miroval v policijskih arhivih. Dolgo se namreč preiskava ni premaknila, veljalo pa je, da je šlo pri Sarini smrti za nesrečo, ki se je zgodila ob čiščenju puške. Po odrezani roki so se kriminalisti zganili in ga ovadili zaradi umora. Takrat še kot Sebastian Colarič je 15. marca 2015 z dolgocevnim orožjem sredi dnevne sobe smrtno ranil svoje dekle s Pernovega pri Žalcu. Vse od takrat trdi, da je šlo za nesrečo.

Da je šlo za nenaklepno kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti, so vztrajali obtoženi in več zagovornikov, ki jih je zamenjal med kazenskim postopkom. A je okrožno sodišče pritrdilo tožilstvu, višje sodišče pa je sedaj potrdilo, da je Abramov zagrešil kaznivo dejanje umora in da ni šlo za nesrečo.