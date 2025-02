Bežal in vijugal med drevjem, krogle so švigale mimo

V nadaljevanju preberite:

»Že takrat sem se zavedal, da to ni bilo prav. Jezen sem bil,« je 62-letni Janez Zajc iz vasice Maršiči v občini Ribnica v petek priznal ljubljanskemu okrožnemu sodniku Roku Kobalu, pred katerega je stopil zaradi očitkov o poskusu povzročitve hude telesne poškodbe lastnemu bratu Poldetu. Ta se le spletu okoliščin lahko zahvali, da je po streljanju ostal živ.

»Čisto je ponorel. Takšnega ga še nisem videl. Strgalo se mu je, bil je čisto ob živce. Alkohola pa ne uživa, kot tudi jaz ne,« nam je 2. oktobra lani, dan po dogodku, povedal oškodovanec Polde Zajc in pokazal strelno rano.

Poklical je Policijsko postajo Ribnica in patrulja je agresivnega brata kmalu aretirala. Sprva so bili preiskovalci prepričani, da je Janez hotel Poldeta umoriti, na koncu pa so sklenili, da ga lahko obtožijo poskusa povzročitve hude telesne poškodbe.