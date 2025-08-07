Četrtek
7. avgust 2025
Črna kronika
Slovenska izročitev Hrvaški bi ga lahko stala življenja
Tako trdi Djordje Radujković, ki so ga maja letos prijeli ob vstopu v našo državo. V priporu je že tri mesece.
Murskosoboško sodišče v zadevi še ni odločilo. FOTO: Oste Bakal
Aleksander Brudar
7. 8. 2025 | 19:00
7. 8. 2025 | 19:13
7:56
Novice
|
Slovenija
Letališče Jožeta Pučnika
Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije
Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
Maja Grgič
7. 8. 2025
| 05:00
Magazin
|
Generacija+
Vredno branja
Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno
Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
Promo Delo
7. 8. 2025
| 07:38
Šport
|
Nogomet
Odločitev je padla
Šeško za rekordno odškodnino izbral rdeče vrage, prvi tekmec bo Arsenal
Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško se je odločil okrepiti angleškega velikana Manchester United. Pogodba do leta 2030. Prepričal ga je Ruben Amorim.
Peter Zalokar
6. 8. 2025
| 10:40
Novice
|
Svet
Italija
Zelena luč za največji viseči most na svetu do Sicilije
Vlada Giorgie Meloni si želi projekt, ocenjen na 13,5 milijarde evrov, financirati z denarjem za obrambne izdatke.
Gašper Završnik
6. 8. 2025
| 18:35
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje
Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
Promo Delo
5. 8. 2025
| 09:19
Nedelo
|
Nedeljski izleti
Vredno branja
Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo
Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
20. 6. 2025
| 13:40
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!
Niste utegnili načrtovati dopusta – včasih je »last minute« odločitev najboljša!
Promo Delo
1. 8. 2025
| 11:19
Magazin
|
Zanimivosti
Kosilo
Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje
Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024
| 13:35
Delov poslovni center
|
Podjetniške zvezde
DPZ 2025
Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe
Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
Milka Bizovičar
7. 8. 2025
| 06:00
Delov poslovni center
|
Podjetniške zvezde
DPZ 2025
Evropska denarnica za varen digitalni način izkazovanja identitete
V okviru pilotnih projektov med drugim poteka tudi preizkušanje aplikacij na področju poslovnega in osebnega bančništva, vključno z izvajanjem plačil.
Marjana Kristan Fazarinc
7. 8. 2025
| 05:00
Delov poslovni center
|
Kapitalski trgi
Vredno branja
Kapitalski trgi 2025: Kako preoblikovati prihranke v razvojne naložbe
Evropski kapitalski trgi v ospredju razprav o financiranju trajnostnega razvoja, strateških projektov in prihodnosti gospodarskega napredka.
6. 8. 2025
| 09:52
Delov poslovni center
|
Zdravje
Zdravje 2025
Nujen nacionalni program za obvladovanje srčno-žilnih bolezni
Razlogov zato je več. Srčno-žilne bolezni namreč še vedno ostajajo vodilni vzrok umrljivosti, v Sloveniji povzročajo kar tretjino vseh smrti.
Maja Južnič Sotlar
6. 8. 2025
| 06:00
Več iz teme
Djordje Radujković
izročitev
Murska Sobota
Hrvaška
Francija
Emina Gjerek
Vlasta Petrucci
pripor
sodišče
umor
sodba
Novice
|
Svet
Tretja nominacija
Kamboški premier Trumpa predlagal za Nobelovo nagrado za mir
Trumpa sta za nagrado za mir nominirala že Pakistan in izraelski premier Netanjahu - slednji za pomoč pri napadih na Iran.
7. 8. 2025
| 19:31
Novice
|
Črna kronika
Vredno branja
Slovenska izročitev Hrvaški bi ga lahko stala življenja
Tako trdi Djordje Radujković, ki so ga maja letos prijeli ob vstopu v našo državo. V priporu je že tri mesece.
Aleksander Brudar
7. 8. 2025
| 19:00
Šport
|
Nogomet
Predsednikov preobrat
Prej upornik Joan Laporta prestopil v tabor zagovornikov lige prvakov
Predsednik FC Barcelona je pohvalil format lige prvakov, ki po njegovem izboljšuje nogomet. PSG in Barcelona igrata najboljši nogomet na svetu.
7. 8. 2025
| 18:36
Novice
|
Svet
EU in ZDA
Čezatlantsko pokopališče mednarodnih trgovinskih pravil
Med Brusljem in Washingtonom še vedno številne nejasnosti o novem carinskem režimu.
Peter Žerjavič
7. 8. 2025
| 18:29
Novice
|
Svet
Carine
Gorjača za zaveznice in sovražnice
Trump vidi pridobitve za delavce in proračun – Kritiki menijo, da bodo prizadeti ameriški potrošniki in ves svet.
Barbara Kramžar
7. 8. 2025
| 18:28
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti
Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
Promo Delo
7. 8. 2025
| 09:39
Gospodarstvo
|
Novice
NEPREMIČNINE
Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah
Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
Promo Delo
5. 8. 2025
| 09:06
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona
Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
Promo Delo
4. 8. 2025
| 09:01
Magazin
|
Potovanja
Vredno branja
Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo
Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
Promo Delo
4. 8. 2025
| 13:52
Magazin
|
Generacija+
Vredno branja
Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno
Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
Promo Delo
7. 8. 2025
| 07:38
Magazin
|
Kulinarika
Vredno branja
Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin
Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
23. 6. 2025
| 10:06
