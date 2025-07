Grozil s plinsko jeklenko in se lotil policistov

Upokojeni avtomehanik Alen Felić iz Grintovca naj bi se 12. julija predlanskim najprej sprl s prijateljico in bratom, nato pa še s policisti. V kratkem času naj bi zagrešil kar štiri kazniva dejanja: povzročitev splošne nevarnosti, preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi, napad na uradno osebo med opravljanjem varnostnih nalog ter poškodovanje tuje stvari. Če bi bil v tistem času prišteven, bi mu grozila skupna zaporna kazen do 18 let. Ker po ugotovitvah izvedencev ni bil, je državno tožilstvo predlagalo psihiatrično zdravljenje – na prostosti.

Kritičnega dne naj bi se 37-letni Felić v vinjenem stanju s taksijem pripeljal z zabave v Kopru domov v naselje Grintovec v koprski občini, kjer sta ga pričakala prijateljica in njen otrok, saj so nameravali skupaj odpotovati v Sanski Most v Bosni in Hercegovini. Prijateljica ga je čakala v družbi njegovega brata v garaži, a ko je videla, v kakšnem stanju je, ga ni hotela vzeti s seboj. Felić naj bi začel kričati, se jeziti, razbijati in metati predmete po dvorišču in v notranjosti hiše, nato je v stanovanjski hiši iz kuhinje vzel desetkilogramsko plinsko jeklenko, z nje odrezal del cevi, zaradi česar je začel uhajati plin.

Bratu Saju S. F., ki menda ni odobraval njegove vinjenosti, je po prepričanju tožilstva zagrozil, da bo z eksplozijo razstrelil stavbo, v kateri živijo. Nato se je z jeklenko zaklenil v sobo v zgornjem nadstropju. V kritičnem času naj ne bi bil sposoben nadzirati svojega ravnanja, njegova zmožnost razumevanja je bila zaradi vedenjske in duševne motnje ter uživanja več vrst psihoaktivnih snovi ohranjena le minimalno.

Zanikal grožnje z eksplozijo

»Nisem hotel raznesti hiše. Prišel sem do vhodnih vrat in vprašal brata, ali lahko zamenja plinsko jeklenko, ker je bila prazna. Bil je oddaljen osemdeset metrov in me verjetno ni dobro slišal,« je v zagovoru zanikal grožnje z eksplozijo, v nadaljevanju pa tudi vse druge očitke. »Nato sem se obrnil in šel nazaj v hišo, na balkon.« Da bi hotel z njega skočiti, je zanikal. Dejal je, da je bil sicer jezen, a tega ni pokazal, policistom pa res ni dovolil, da bi ga vklenili.

Slednji so zaradi uhajanja plina prisotne evakuirali, Felića, ki da je bil nevaren sebi in drugim, pa dali v policijsko vozilo. Ta naj bi policista Roberta H., medtem ko ga je poskušal namestiti v prostor za pridržanje intervencijskega vozila, z nogo brcnil v predel prsnega koša oziroma reber. Upokojeni policist Goran L. je v četrtek pričal, da je Felić policiste pljuval, žalil, jim grozil ter kričal. Znesel naj bi se tudi nad policistom Dorijanom A., ki je potrdil, da mu je grozil, da ga bo našel, »ko bo prišel ven«, in da ga bo zaklal, omenjal je tudi grožnje družinskim članom. Tega se Felić ni spomnil. »Če sem kaj rekel, mi je žal.« Z brcanjem in udarjanjem je poškodoval tudi vrata policijskega intervencijskega vozila citroën jumper, s tem je ministrstvu za notranje zadeve povzročil za približno 500 evrov škode.

Brat se je odpovedal pričanju, prijateljica, s katero naj bi odpotovala v Bosno in Hercegovino, se dogodka – menda zaradi časovne oddaljenosti – ni več dobro spomnila. Dejala je, da ne ve več, zakaj natančno so tistega dopoldneva poklicali policijo, ter zanikala, da bi jo bilo takrat strah.