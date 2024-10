Hekerji tokrat za žrtev izbrali mariborsko univerzo

Zaradi obsežnejšega kibernetskega napada so računalniške storitve Univerze v Mariboru trenutno delno ali popolnoma nedostopne, so danes zaposlene in študente obvestili iz računalniškega centra fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. V rektoratu univerze za zdaj niso dosegljivi za pojasnila, njihove spletne strani pa ne delujejo.

Kot so še pojasnili v računalniškem centru, so trenutno delno ali popolnoma nedostopni internet, študentske e-storitve, e-storitve za zaposlene v strokovnih službah, onemogočena je domenska prijava v računalnike v predavalnicah in računalniških učilnicah ter prijava v storitve z digitalno identiteto univerze, prav tako ni mogoče uporabljati e-poštnih predalov zaposlenih in drugih storitev.

Študente in zaposlene so obvestili, da bodo zunanje storitve, na primer M365 ali teams, delovale do preteka veljavnosti seje. Če uporabniki geslo, uporabljeno pri digitalni identiteti univerze, uporabljajo tudi na drugih storitvah, naj ga tam takoj spremenijo, so še pozvali.