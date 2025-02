Jeseniški ravnatelj mora za zapahe

Ljubljanski višji sodniki so zapečatili usodo nekdanjega jeseniškega ravnatelja, ki je bil januarja lani na kranjskem okrožnem sodišču obsojen na dolgoletno zaporno kazen zaradi spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, v škodo pastorke, zloraba pa je trajala štiri mesece.

Obsojen je bil tudi zaradi dveh kaznivih dejanj neupravičenega slikovnega snemanja, saj je že polnoletni hčeri druge nekdanje partnerke skozi prezračevalno režo vrat kopalnice skrivoma fotografiral, ko sta se tuširali.

Zgodba, ki je zdaj dobila pravnomočni sodni epilog, se je začela leta 2023, ko je hči mami zaupala, da je obtoženega že videla brez oblek. »Bila sem čisto šokirana in sem ga zvečer vprašala, kako to, da ga je videla,« se je spominjala za komercialno televizijo.

Razložil ji je, da pač z deklico »včasih tekmujeta, kdo se bo prej oblekel«, in da ga je zato morda takrat videla. »Mami, a veš, da je enkrat prišel v mojo sobo in mi rekel, ali ga hočem videti? Pa je gate dol potegnil, pa nazaj gor dal. No, a si ga zdaj videla? Je zdaj v redu?« se ji je še zaupala hči.

Ženska ni omahovala z obiskom policije. Prijavila ga je, hkrati pa zahtevala prepoved približevanja, a je obtoženi ni upošteval. Prav tako so se enkrat skoraj srečali, ko je bila hči v hiši za otroke zaslišana. Nekatere strokovne nepravilnosti v delu policije, zlasti pri izvajanju nadzora nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približevanja, je sicer predlani pokazal izredni nadzor preiskave kaznivih dejanj spolne zlorabe.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je zato odločil, da mora generalni direktor policije vse policiste takoj seznaniti, da so dolžni storiti vse potrebno za zaščito žrtve kaznivega dejanja. Žrtev so dolžni seznaniti z načinom nadzora nad spoštovanjem ukrepa in jo med drugim poučiti, da o daljši odsotnosti z naslova bivanja obvesti območno policijsko postajo.

Po poročanju Dnevnika se je obramba v pritožbi na prvostopenjsko sodbo zavzemala za pogojno zaporno kazen. Ob tem je tudi priložila dokazilo o opravljenem programu treninga socialnih veščin. Da ne izkazuje »klasičnih pedofilskih nagnjenj«, naj bi potrdil sodni izvedenec.

Tožilstvo je nasprotno zahtevalo, da sodišče v celoti potrdi skoraj štiri leta zapora. Višji sodniki so na koncu sklenili, da bo za nekdanjega ravnatelja tri leta in štiri mesece zapora povsem dovolj. Spomnimo; v Kranju je januarja lani dobil tri leta in deset mesecev zapora.