Zaradi medsosedskega spora ga je večkrat zabodel

Pred dnevi so novomeški policisti posredovali zaradi pretepa pred stanovanjskim blokom na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so med preiskavo dogodka ugotovili, da je 41-letni osumljenec pred stanovanjskim blokom napadel 72-letnega oškodovanca, ki prebiva v istem bloku in ga pričel daviti. Oče osumljenca, ki prav tako prebiva na tem naslovu, je poskušal zaščititi žrtev. Kljub temu je 41-letni oškodovanca večkrat zabodel z nožem, potem pa kraj dogodka zapustil, so navedli na Policijski upravi Novo mesto.

Policisti so 41-letnega osumljenca izsledili, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Po ugotovitvah kriminalistov je bil motiv za napad medsosedski spor iz preteklosti. Včeraj so ga s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poskusa uboja privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.