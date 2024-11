Kriminalisti zaradi suma korupcije preiskujejo uslužbenko UE Vrhnika

Ljubljanski kriminalisti preiskujejo uslužbenko Upravne enote Vrhnika, ki jo sumijo, da je tujim državljanom brez upoštevanja predpisov ekspresno urejala različna dovoljenja, danes poroča Dnevnik. Na upravni enoti poteka tudi poostren notranji nadzor postopkov na področju tujcev, je za časnik potrdila načelnica upravne enote Martina Zalar.

»Upravna enota Vrhnika je bila maja letos obveščena o sumu kaznivih dejanj korupcije zaposlenega javnega uslužbenca na oddelku za notranje zadeve,« je potrdila načelnica Martina Zalar. Pojasnila je, da sume preverjajo tudi policisti in da so kriminalisti Upravno enoto Vrhnika obiskali v začetku avgusta.

Postopek zbiranja obvestil še poteka, prav tako notranji nadzor, zato dodatne informacije glede števila domnevno nezakonitih postopkov in nadaljnjih ukrepov niso znane.

Prva informacija, da se dogaja nekaj sumljivega, je na vrhniško upravno enoto menda prišla od zunaj, nato pa so se domnevne nepravilnosti začele razkrivati tudi znotraj upravne enote. Po neuradnih informacijah časnika naj bi se nepravilnosti v postopkih izdajanja dovoljenj za tujce dogajale približno dve leti.

Na Policijski upravi Ljubljana so za zdaj potrdili le, da poteka predkazenski postopek. Načelnica Martina Zalar zagotavlja, da ima vodstvo upravne enote ničelno toleranco do vsakršnih odklonskih ravnanj in da bodo ukrepali, kakor jim veleva zakonodaja, še navaja časnik.